https://ria.ru/20211219/predlozhenie-1764450147.html

Глава Минобороны Германии послала "сигнал" России

Глава Минобороны Германии послала "сигнал" России - РИА Новости, 19.12.2021

Глава Минобороны Германии послала "сигнал" России

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила, что НАТО рассмотрит предложения России о гарантиях безопасности. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T16:41

2021-12-19T16:41

2021-12-19T20:04

в мире

германия

нато

россия

кристина ламбрехт

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БЕРЛИН, 19 дек — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила, что НАТО рассмотрит предложения России о гарантиях безопасности."Я четко заявила, что мы должны искать решение напряженной ситуации, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и при помощи убедительного сдерживания. Это значит также и говорить друг с другом, то есть обсуждать предложения, сделанные Россией", — сказала она.При этом Ламбрехт отметила, что Москва не должна диктовать партнерам по альянсу, как им себя вести. "Это должно быть понятно, и мы четко это заявим в этих переговорах. На следующей неделе в Совете НАТО мы обсудим эти предложения", — добавила глава Минобороны. Кроме того, она рассказала, что Германия повысила уровень готовности Сил быстрого реагирования. "Это важный сигнал, что мы действуем, когда требуются действия. Мы, разумеется, в ближайшие дни будем говорить о том, что предложила Россия, но скажу еще раз: мы находимся здесь, в Литве, весьма осознанно, чтобы послать сигнал сдерживания", — подчеркнула министр.Западные политики зачастую высказываются о "российской агрессии". Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.Президент Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет" в конце ноября, заявил, что для Москвы размещение вооружений НАТО на территории Украины станет красной линией, поскольку это угрожает государственной безопасности России. Он потребовал юридических гарантий безопасности и призвал начать переговоры с Вашингтоном и его союзниками по блоку для выработки четких международно-правовых договоренностей. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, отмечала, что красной линией для России станет и вступление Украины в НАТО.МИД 17 декабря опубликовал соответствующие проекты договоров с НАТО и США. Документы, в частности, исключают дальнейшее расширение натовских стран на восток и вступление в НАТО Украины, развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривают отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764329642.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211219/nato-1764431808.html

https://ria.ru/20211218/gretsiya-1764387402.html

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в мире, германия, нато, россия, кристина ламбрехт