https://ria.ru/20211219/prazdniki-1764417524.html
Исследование: больше половины россиян не будут работать в праздники
Исследование: больше половины россиян не будут работать в праздники - РИА Новости, 19.12.2021
Исследование: больше половины россиян не будут работать в праздники
Больше половины россиян планируют отдохнуть во время длинных новогодних выходных, почти треть будут работать на основной работе, а остальные отдохнут от... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T09:43
2021-12-19T09:43
2021-12-19T09:43
общество
новый год
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Больше половины россиян планируют отдохнуть во время длинных новогодних выходных, почти треть будут работать на основной работе, а остальные отдохнут от официальной занятости, но возьмут подработку, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое имеется в распоряжении РИА Новости.По данным исследователей, в уходящем году 63% россиян имели подработку, при этом 4% из них больше не планируют подрабатывать. Больше трети – 37% - не брали подработку в 2021 году, но 9% из них намерены все-таки найти дополнительный источник дохода в ближайшее время.В исследовании приняли участие около 1200 респондентов из разных регионов России в возрасте от 18 лет, не являющиеся пользователями платформы.
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общество, новый год, россия
Исследование: больше половины россиян не будут работать в праздники
Исследование: более 50 процентов россиян не будут работать в новогодние праздники
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Больше половины россиян планируют отдохнуть во время длинных новогодних выходных, почти треть будут работать на основной работе, а остальные отдохнут от официальной занятости, но возьмут подработку, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Лишь половина россиян (56%) позволит себе полноценно отдохнуть на новогодних праздниках, 28% опрошенных признались, что собираются проводить официальные выходные на основной работе. А 16% посвятят высвободившееся время подработке", - говорится в сообщении.
По данным исследователей, в уходящем году 63% россиян имели подработку, при этом 4% из них больше не планируют подрабатывать. Больше трети – 37% - не брали подработку в 2021 году, но 9% из них намерены все-таки найти дополнительный источник дохода в ближайшее время.
В исследовании приняли участие около 1200 респондентов из разных регионов России
в возрасте от 18 лет, не являющиеся пользователями платформы.