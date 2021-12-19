https://ria.ru/20211219/prazdniki-1764417524.html

Исследование: больше половины россиян не будут работать в праздники

Исследование: больше половины россиян не будут работать в праздники - РИА Новости, 19.12.2021

Исследование: больше половины россиян не будут работать в праздники

Больше половины россиян планируют отдохнуть во время длинных новогодних выходных, почти треть будут работать на основной работе, а остальные отдохнут от... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T09:43

2021-12-19T09:43

2021-12-19T09:43

общество

новый год

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Больше половины россиян планируют отдохнуть во время длинных новогодних выходных, почти треть будут работать на основной работе, а остальные отдохнут от официальной занятости, но возьмут подработку, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое имеется в распоряжении РИА Новости.По данным исследователей, в уходящем году 63% россиян имели подработку, при этом 4% из них больше не планируют подрабатывать. Больше трети – 37% - не брали подработку в 2021 году, но 9% из них намерены все-таки найти дополнительный источник дохода в ближайшее время.В исследовании приняли участие около 1200 респондентов из разных регионов России в возрасте от 18 лет, не являющиеся пользователями платформы.

https://ria.ru/20211217/obschepit-1764312829.html

россия

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2021

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общество, новый год, россия