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https://ria.ru/20211219/poroshenko-1764423593.html
Порошенко прокомментировал предложения России по гарантиям безопасности
Порошенко прокомментировал предложения России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 19.12.2021
Порошенко прокомментировал предложения России по гарантиям безопасности
Власти Украины должны первыми реагировать на предложенный Россией проект гарантий безопасности, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T11:28
2021-12-19T14:33
в мире
украина
нато
петр порошенко
россия
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КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Власти Украины должны первыми реагировать на предложенный Россией проект гарантий безопасности, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко.Он утверждает, что инициатива Москвы напрямую касается национальных интересов "подавляющего большинства государств" всего евроатлантического пространства."Причем затрагивают именно в той сфере, которая делает свободный демократический мир собственно свободным миром. Поэтому ответ на эти предложения не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев – самым первым", — написал Порошенко в Facebook.По его словам, какие-либо договоренности с Кремлем можно заключать исключительно после "освобождения" Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей."Пока этого не произошло — какие-либо договоренности с Кремлем нежизнеспособны и опасны и для Украины, и для наших соседей, и для всего свободного мира", — заявил Порошенко.Также бывший глава государства обратился к международным партнерам Украины и призвал их отреагировать на действия Москвы."Призываю международных партнеров со всей серьезностью отнестись к ультиматуму Кремля, подтвердить принципиальную позицию по поводу неприемлемости установления сфер влияния, силового изменения границ суверенных государств, равно как и отвергнуть навязывание Москвой права вето на свободный выбор развития страны", — написал экс-президент.Россия накануне опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
https://ria.ru/20211218/poroshenko-1764373076.html
https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html
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в мире, украина, нато, петр порошенко, россия
11:28 19.12.2021 (обновлено: 14:33 19.12.2021)
 
Порошенко прокомментировал предложения России по гарантиям безопасности

Порошенко призвал Киев первым реагировать на предложения России по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Власти Украины должны первыми реагировать на предложенный Россией проект гарантий безопасности, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко.
Он утверждает, что инициатива Москвы напрямую касается национальных интересов "подавляющего большинства государств" всего евроатлантического пространства.
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"Причем затрагивают именно в той сфере, которая делает свободный демократический мир собственно свободным миром. Поэтому ответ на эти предложения не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев – самым первым", — написал Порошенко в Facebook.
По его словам, какие-либо договоренности с Кремлем можно заключать исключительно после "освобождения" Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.
"Пока этого не произошло — какие-либо договоренности с Кремлем нежизнеспособны и опасны и для Украины, и для наших соседей, и для всего свободного мира", — заявил Порошенко.
Также бывший глава государства обратился к международным партнерам Украины и призвал их отреагировать на действия Москвы.
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"Призываю международных партнеров со всей серьезностью отнестись к ультиматуму Кремля, подтвердить принципиальную позицию по поводу неприемлемости установления сфер влияния, силового изменения границ суверенных государств, равно как и отвергнуть навязывание Москвой права вето на свободный выбор развития страны", — написал экс-президент.
Россия накануне опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.
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