https://ria.ru/20211219/politseyskiy-1764468498.html

В Петербурге полицейский пострадал в ДТП с иномаркой

В Петербурге полицейский пострадал в ДТП с иномаркой - РИА Новости, 19.12.2021

В Петербурге полицейский пострадал в ДТП с иномаркой

Полицейский автомобиль столкнулся с BMW в воскресенье вечером в Петроградском районе Петербурга, его водитель госпитализирован с травмой ноги, сообщает... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T20:34

2021-12-19T20:34

2021-12-19T20:34

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Полицейский автомобиль столкнулся с BMW в воскресенье вечером в Петроградском районе Петербурга, его водитель госпитализирован с травмой ноги, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Как информирует ведомство, около 18:30 мск на перекрестке улицы Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны столкнулись служебный автомобиль патрульно-постовой службы полиции Петроградского района и автомобиль BMW."В результате ДТП в автомобиле BMW никто не пострадал, в полицейском автомобиле травму ноги получил водитель. Он госпитализирован", - говорится в сообщении.При этом, как отмечает ГУМВД, полицейский автомобиль двигался со включенными спецсигналами, поскольку в нем находился нетрезвый дебошир, который "стал вести себя неадекватно в полицейской машине, создавая угрозу безопасности движения".По факту ДТП проводится проверка, заключает пресс-служба ГУМВД.По данным интернет-газеты "Фонтанка", после столкновения полицейский автомобиль остановился, выехав на тротуар и уткнувшись в фасад здания.

https://ria.ru/20211215/lepnina-1763959727.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область