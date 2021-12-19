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В Петербурге полицейский пострадал в ДТП с иномаркой
В Петербурге полицейский пострадал в ДТП с иномаркой - РИА Новости, 19.12.2021
В Петербурге полицейский пострадал в ДТП с иномаркой
Полицейский автомобиль столкнулся с BMW в воскресенье вечером в Петроградском районе Петербурга, его водитель госпитализирован с травмой ноги, сообщает... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T20:34
2021-12-19T20:34
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Полицейский автомобиль столкнулся с BMW в воскресенье вечером в Петроградском районе Петербурга, его водитель госпитализирован с травмой ноги, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Как информирует ведомство, около 18:30 мск на перекрестке улицы Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны столкнулись служебный автомобиль патрульно-постовой службы полиции Петроградского района и автомобиль BMW."В результате ДТП в автомобиле BMW никто не пострадал, в полицейском автомобиле травму ноги получил водитель. Он госпитализирован", - говорится в сообщении.При этом, как отмечает ГУМВД, полицейский автомобиль двигался со включенными спецсигналами, поскольку в нем находился нетрезвый дебошир, который "стал вести себя неадекватно в полицейской машине, создавая угрозу безопасности движения".По факту ДТП проводится проверка, заключает пресс-служба ГУМВД.По данным интернет-газеты "Фонтанка", после столкновения полицейский автомобиль остановился, выехав на тротуар и уткнувшись в фасад здания.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
20:34 19.12.2021
 
В Петербурге полицейский пострадал в ДТП с иномаркой

В Петербурге полицейский повредил ногу в ДТП с иномаркой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Полицейский автомобиль столкнулся с BMW в воскресенье вечером в Петроградском районе Петербурга, его водитель госпитализирован с травмой ноги, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как информирует ведомство, около 18:30 мск на перекрестке улицы Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны столкнулись служебный автомобиль патрульно-постовой службы полиции Петроградского района и автомобиль BMW.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 23:21
В Петербурге пострадали полицейские при обрушении лепнины, заявил источник
"В результате ДТП в автомобиле BMW никто не пострадал, в полицейском автомобиле травму ноги получил водитель. Он госпитализирован", - говорится в сообщении.
При этом, как отмечает ГУМВД, полицейский автомобиль двигался со включенными спецсигналами, поскольку в нем находился нетрезвый дебошир, который "стал вести себя неадекватно в полицейской машине, создавая угрозу безопасности движения".
По факту ДТП проводится проверка, заключает пресс-служба ГУМВД.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", после столкновения полицейский автомобиль остановился, выехав на тротуар и уткнувшись в фасад здания.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 06:28
В Красноярске толпа дебоширов напала на полицейских
 
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