https://ria.ru/20211219/politseyskiy-1764468498.html
В Петербурге полицейский пострадал в ДТП с иномаркой
В Петербурге полицейский пострадал в ДТП с иномаркой - РИА Новости, 19.12.2021
В Петербурге полицейский пострадал в ДТП с иномаркой
Полицейский автомобиль столкнулся с BMW в воскресенье вечером в Петроградском районе Петербурга, его водитель госпитализирован с травмой ноги, сообщает... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T20:34
2021-12-19T20:34
2021-12-19T20:34
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Полицейский автомобиль столкнулся с BMW в воскресенье вечером в Петроградском районе Петербурга, его водитель госпитализирован с травмой ноги, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Как информирует ведомство, около 18:30 мск на перекрестке улицы Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны столкнулись служебный автомобиль патрульно-постовой службы полиции Петроградского района и автомобиль BMW."В результате ДТП в автомобиле BMW никто не пострадал, в полицейском автомобиле травму ноги получил водитель. Он госпитализирован", - говорится в сообщении.При этом, как отмечает ГУМВД, полицейский автомобиль двигался со включенными спецсигналами, поскольку в нем находился нетрезвый дебошир, который "стал вести себя неадекватно в полицейской машине, создавая угрозу безопасности движения".По факту ДТП проводится проверка, заключает пресс-служба ГУМВД.По данным интернет-газеты "Фонтанка", после столкновения полицейский автомобиль остановился, выехав на тротуар и уткнувшись в фасад здания.
https://ria.ru/20211215/lepnina-1763959727.html
https://ria.ru/20211111/tolpa-1758493789.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e8431218f8b92b349c7f700112ac2c6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
В Петербурге полицейский пострадал в ДТП с иномаркой
В Петербурге полицейский повредил ногу в ДТП с иномаркой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости.
Полицейский автомобиль столкнулся с BMW
в воскресенье вечером в Петроградском районе Петербурга
, его водитель госпитализирован с травмой ноги, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области
.
Как информирует ведомство, около 18:30 мск на перекрестке улицы Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны столкнулись служебный автомобиль патрульно-постовой службы полиции Петроградского района и автомобиль BMW.
"В результате ДТП в автомобиле BMW никто не пострадал, в полицейском автомобиле травму ноги получил водитель. Он госпитализирован", - говорится в сообщении.
При этом, как отмечает ГУМВД, полицейский автомобиль двигался со включенными спецсигналами, поскольку в нем находился нетрезвый дебошир, который "стал вести себя неадекватно в полицейской машине, создавая угрозу безопасности движения".
По факту ДТП проводится проверка, заключает пресс-служба ГУМВД.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", после столкновения полицейский автомобиль остановился, выехав на тротуар и уткнувшись в фасад здания.