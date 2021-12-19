https://ria.ru/20211219/omikron-1764452228.html

Омикрон-штамм станет доминирующим в США, заявил инфекционист

Омикрон-штамм станет доминирующим в США, заявил инфекционист - РИА Новости, 19.12.2021

Омикрон-штамм станет доминирующим в США, заявил инфекционист

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи предсказал, что в ближайшие несколько недель штамм коронавируса "омикрон" станет доминирующим в США, жители... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T17:05

2021-12-19T17:05

2021-12-19T17:05

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коронавирус covid-19

энтони фаучи

омикрон-штамм коронавируса

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи предсказал, что в ближайшие несколько недель штамм коронавируса "омикрон" станет доминирующим в США, жители страны столкнутся с множеством случаев заражений, "пробивающих" иммунитет.Ученый призвал к ревакцинации, выразив надежду, что она если и не защитит от заражения, то обеспечит "очень, очень легкое" течение болезни.В преддверии рождественских и новогодних праздников ученый сказал, что люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса и ревакцинировавшиеся бустерной дозой, могут чувствовать себя в относительной безопасности, собираясь семьей и празднуя с соседями, если те приняли те же меры предосторожности.Фаучи добавил, что очень обеспокоен за тех, кто до сих пор не вакцинировался. "Они очень уязвимы. Мы столкнулись с высокотрансмиссивным вирусом", - сказал он.Американские власти ранее признали, что существующие вакцины в разы менее эффективны против штамма "омикрон" в сравнении с исходным вариантом коронавируса, однако бустер, по их оценкам, должен восстанавливать иммунную защиту организма.

https://ria.ru/20211219/omikron-1764419111.html

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в мире, общество, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса