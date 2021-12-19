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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211219/omikron-1764452228.html
Омикрон-штамм станет доминирующим в США, заявил инфекционист
Омикрон-штамм станет доминирующим в США, заявил инфекционист - РИА Новости, 19.12.2021
Омикрон-штамм станет доминирующим в США, заявил инфекционист
Главный американский инфекционист Энтони Фаучи предсказал, что в ближайшие несколько недель штамм коронавируса "омикрон" станет доминирующим в США, жители... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T17:05
2021-12-19T17:05
распространение коронавируса
в мире
общество
сша
здоровье - общество
коронавирус covid-19
энтони фаучи
омикрон-штамм коронавируса
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи предсказал, что в ближайшие несколько недель штамм коронавируса "омикрон" станет доминирующим в США, жители страны столкнутся с множеством случаев заражений, "пробивающих" иммунитет.Ученый призвал к ревакцинации, выразив надежду, что она если и не защитит от заражения, то обеспечит "очень, очень легкое" течение болезни.В преддверии рождественских и новогодних праздников ученый сказал, что люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса и ревакцинировавшиеся бустерной дозой, могут чувствовать себя в относительной безопасности, собираясь семьей и празднуя с соседями, если те приняли те же меры предосторожности.Фаучи добавил, что очень обеспокоен за тех, кто до сих пор не вакцинировался. "Они очень уязвимы. Мы столкнулись с высокотрансмиссивным вирусом", - сказал он.Американские власти ранее признали, что существующие вакцины в разы менее эффективны против штамма "омикрон" в сравнении с исходным вариантом коронавируса, однако бустер, по их оценкам, должен восстанавливать иммунную защиту организма.
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в мире, общество, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса
17:05 19.12.2021
 
Омикрон-штамм станет доминирующим в США, заявил инфекционист

Главный инфекционист США Фаучи ожидает, что "омикрон" вскоре станет доминирующим в стране

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationПузырьки с вакциной на фоне надписи "Омикрон"
Пузырьки с вакциной на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи предсказал, что в ближайшие несколько недель штамм коронавируса "омикрон" станет доминирующим в США, жители страны столкнутся с множеством случаев заражений, "пробивающих" иммунитет.
Ученый призвал к ревакцинации, выразив надежду, что она если и не защитит от заражения, то обеспечит "очень, очень легкое" течение болезни.

"Мы можем ожидать, что в следующие несколько недель... вариант "омикрон", скорее всего, станет доминирующим в нашей стране. Будет множество заражений, пробивающих иммунитет. Это наверняка", - сказал Фаучи телеканалу NBC.

В преддверии рождественских и новогодних праздников ученый сказал, что люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса и ревакцинировавшиеся бустерной дозой, могут чувствовать себя в относительной безопасности, собираясь семьей и празднуя с соседями, если те приняли те же меры предосторожности.
Фаучи добавил, что очень обеспокоен за тех, кто до сих пор не вакцинировался. "Они очень уязвимы. Мы столкнулись с высокотрансмиссивным вирусом", - сказал он.
Американские власти ранее признали, что существующие вакцины в разы менее эффективны против штамма "омикрон" в сравнении с исходным вариантом коронавируса, однако бустер, по их оценкам, должен восстанавливать иммунную защиту организма.
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Распространение коронавирусаВ миреОбществоСШАЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Энтони ФаучиОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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