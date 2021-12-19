https://ria.ru/20211219/mutatsii-1764410335.html

Власти Германии объявили Британию зоной распространения мутаций COVID-19

Власти Германии объявили Британию зоной распространения мутаций COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021

Власти Германии объявили Британию зоной распространения мутаций COVID-19

Германия внесла Великобританию в список стран, где распространены мутации коронавируса, сообщил Институт Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ). РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T02:48

2021-12-19T02:48

2021-12-19T14:44

берлин (город)

ботсвана

лесото

германия

великобритания

северная ирландия

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БЕРЛИН, 19 дек — РИА Новости. Германия внесла Великобританию в список стран, где распространены мутации коронавируса, сообщил Институт Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).С понедельника, 20 декабря, Берлин вводит ограничения для въезжающих из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, со всех британских заморских территорий, острова Мэн и Нормандских островов.Всем прибывающим придется провести на карантине 14 дней. Это требование распространяется в том числе на вакцинированных и переболевших COVID-19. Сократить срок временной изоляции невозможно.Помимо Британии, к зонам распространения мутаций SARS-CoV-2 немецкие специалисты отнесли Ботсвану, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибию, ЮАР и Зимбабве. Список актуален до 3 января, после чего возможно его изменение.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.

https://ria.ru/20211218/lokdaun-1764401205.html

берлин (город)

ботсвана

лесото

германия

великобритания

северная ирландия

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берлин (город), ботсвана, лесото, германия, великобритания, северная ирландия