20:44 19.12.2021 (обновлено: 22:44 19.12.2021)
Белоруссия собрала пять томов доказательств жестокого обращения с беженцами
Белоруссия собрала пять томов доказательств жестокого отношения Польши к беженцам
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к правительству и парламенту страны с просьбой передать в международные структуры, включая Европарламент, материалы уголовного дела о жестоком отношении к беженцам со стороны Польши.
Об этом в интервью телеканалу ОНТ сообщил официальный представитель надзорного ведомства Дмитрий Брылев.
Он уточнил, что речь идет о передаче копий материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках.
"Представители власти Польши неоднократно осуществляли незаконную депортацию в отношении беженцев и сейчас это делают, применяли пытки и иные акты жестокости. <...> Силовой блок данного государства реализовал явно несоразмерные организационные и технические мероприятия: военизированные вооруженные патрули, оцепление, угрожающие полеты авиатехники, танки, другое тяжелое вооружение. В отношении, по сути, беззащитных людей применялись, в том числе ночью, демонстративные выстрелы в воздух, взрывы, ослепляющее освещение, специальные средства".
По информации телеканала, копии материалов уголовного дела планируется "направить в Европу по всем каналам: парламентским, по линии МИД и так далее" для дачи правовой оценки событиям, которые в них изложены.
Документы включают протоколы опросов пострадавших, свидетелей смертей мигрантов, белорусских медиков и пограничников, фотоматериалы, результаты судебных экспертиз.
Генеральная прокуратура Белоруссии в ноябре возбудила уголовное дело о пропаганде войны в связи с заявлениями польских чиновников. Кроме того, в республике по фактам применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов, которые находились у границы на белорусской территории, открыли дело по статье "Преступление против безопасности человечества". Белорусские следователи также сообщали об уголовных делах по факту заведомого оставления в опасности мигрантов, тела которых нашли на границе.
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша сообщали о росте потока нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки со стороны Белоруссии. Они обвинили Минск в создании миграционного кризиса.
Белорусские власти это опровергают. По словам президента Александра Лукашенко, у республики из-за западных санкций больше нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать нелегалов.