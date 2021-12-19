https://ria.ru/20211219/migranty-1764469053.html

Белоруссия собрала пять томов доказательств жестокого обращения с беженцами

Белоруссия собрала пять томов доказательств жестокого обращения с беженцами - РИА Новости, 19.12.2021

Белоруссия собрала пять томов доказательств жестокого обращения с беженцами

Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к правительству и парламенту страны с просьбой передать в международные структуры, включая Европарламент,... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T20:44

2021-12-19T20:44

2021-12-19T22:44

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

европарламент

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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к правительству и парламенту страны с просьбой передать в международные структуры, включая Европарламент, материалы уголовного дела о жестоком отношении к беженцам со стороны Польши.Об этом в интервью телеканалу ОНТ сообщил официальный представитель надзорного ведомства Дмитрий Брылев.Он уточнил, что речь идет о передаче копий материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках.По информации телеканала, копии материалов уголовного дела планируется "направить в Европу по всем каналам: парламентским, по линии МИД и так далее" для дачи правовой оценки событиям, которые в них изложены.Документы включают протоколы опросов пострадавших, свидетелей смертей мигрантов, белорусских медиков и пограничников, фотоматериалы, результаты судебных экспертиз.Генеральная прокуратура Белоруссии в ноябре возбудила уголовное дело о пропаганде войны в связи с заявлениями польских чиновников. Кроме того, в республике по фактам применения польскими силовиками спецсредств против мигрантов, которые находились у границы на белорусской территории, открыли дело по статье "Преступление против безопасности человечества". Белорусские следователи также сообщали об уголовных делах по факту заведомого оставления в опасности мигрантов, тела которых нашли на границе.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша сообщали о росте потока нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки со стороны Белоруссии. Они обвинили Минск в создании миграционного кризиса.Белорусские власти это опровергают. По словам президента Александра Лукашенко, у республики из-за западных санкций больше нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать нелегалов.

https://ria.ru/20211116/krizis-1759215102.html

https://ria.ru/20211205/migranty-1762287438.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, европарламент