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В Петербурге пожарный пострадал при тушении комбината детского питания
В Петербурге пожарный пострадал при тушении комбината детского питания - РИА Новости, 19.12.2021
В Петербурге пожарный пострадал при тушении комбината детского питания
В ходе разведки при пожаре на 2 этаже неэксплуатированного здания комбината детского питания в Московском районе Петербурга пожарный провалился в... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T12:57
2021-12-19T12:57
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. В ходе разведки при пожаре на 2 этаже неэксплуатированного здания комбината детского питания в Московском районе Петербурга пожарный провалился в технологический проем, ему диагностировали ушибы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.Сообщение о пожаре по адресу Московский проспект, дом 114, принадлежащему комбинату детского питания, поступило сегодня утром.По информации МЧС, в трехэтажном здании на первом этаже в помещении площадью 50 квадратных метров горела обстановка на площади 40 квадратных метров. Сейчас пожар локализован. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 5 единиц техники и 25 человек личного состава.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:57 19.12.2021
 
В Петербурге пожарный пострадал при тушении комбината детского питания

Пожарный пострадал при тушении здания комбината детского питания в Петербурге

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. В ходе разведки при пожаре на 2 этаже неэксплуатированного здания комбината детского питания в Московском районе Петербурга пожарный провалился в технологический проем, ему диагностировали ушибы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.
"В ходе проведения разведки на втором этаже неэксплуатированного здания провалился в технологический проем глубиной 1,5 метра старший респираторщик 5 ПСЧ 1990 года рождения. Направлен в лечебное учреждение для осмотра, предварительно у него ушиб мягких тканей левого бедра, ушиб левого тазобедренного сустава", - говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС.
Сообщение о пожаре по адресу Московский проспект, дом 114, принадлежащему комбинату детского питания, поступило сегодня утром.
По информации МЧС, в трехэтажном здании на первом этаже в помещении площадью 50 квадратных метров горела обстановка на площади 40 квадратных метров. Сейчас пожар локализован. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 5 единиц техники и 25 человек личного состава.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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