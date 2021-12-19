https://ria.ru/20211219/mchs-1764428729.html
В Петербурге пожарный пострадал при тушении комбината детского питания
В Петербурге пожарный пострадал при тушении комбината детского питания - РИА Новости, 19.12.2021
В Петербурге пожарный пострадал при тушении комбината детского питания
В ходе разведки при пожаре на 2 этаже неэксплуатированного здания комбината детского питания в Московском районе Петербурга пожарный провалился в... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T12:57
2021-12-19T12:57
2021-12-19T12:57
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. В ходе разведки при пожаре на 2 этаже неэксплуатированного здания комбината детского питания в Московском районе Петербурга пожарный провалился в технологический проем, ему диагностировали ушибы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.Сообщение о пожаре по адресу Московский проспект, дом 114, принадлежащему комбинату детского питания, поступило сегодня утром.По информации МЧС, в трехэтажном здании на первом этаже в помещении площадью 50 квадратных метров горела обстановка на площади 40 квадратных метров. Сейчас пожар локализован. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 5 единиц техники и 25 человек личного состава.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге пожарный пострадал при тушении комбината детского питания
Пожарный пострадал при тушении здания комбината детского питания в Петербурге