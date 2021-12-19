https://ria.ru/20211219/diplomat-1764416445.html

"Филателист и дипломат с большой буквы": коллеги Карлова чтят память о нем

"Филателист и дипломат с большой буквы": коллеги Карлова чтят память о нем - РИА Новости, 19.12.2021

"Филателист и дипломат с большой буквы": коллеги Карлова чтят память о нем

Коллеги погибшего пять лет назад посла России в Анкаре Андрея Карлова вспоминают о нем с теплотой и называют "дипломатом с большой буквы". РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T09:26

2021-12-19T09:26

2021-12-19T14:23

калининград

сша

андрей карлов

убийство российского посла в анкаре

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Коллеги погибшего пять лет назад посла России в Анкаре Андрея Карлова вспоминают о нем с теплотой и называют "дипломатом с большой буквы".Третий секретарь четвертого Европейского департамента МИД РФ Дмитрий Баранов несколько лет проработал вместе с Андреем Карловым. "Я работал в протоколе вместе с Андреем Геннадьевичем вплоть до трагедии 19 декабря. Вел программу его встреч, мероприятий, сопровождал в поездках. То время, проведенное под его чутким руководством, навсегда останется в моей памяти. Я получил бесценный опыт. Андрей Геннадьевич был настоящим профессионалом своего дела, дипломатом с большой буквы", - рассказывает РИА Новости Баранов.Он добавляет, что для всех молодых дипломатов, которые находились рядом с послом, Карлов был как настоящий отец, который не только ставил задачи, но и старался обучить их, как-то помочь, передать свой опыт, нередко делился своим мнением. "А еще Андрей Геннадьевич был филателистом, и, видимо, поэтому он очень ценил системный подход. Это проявлялось во многих вещах, в частности, в организационных моментах, при составлении документов. Посольство работало как отлаженный часовой механизм. Но главно то, как он вел переговоры с турецкими партнерами – всегда отстаивал интересы Российской Федерации. И в самых сложных моментах он не отступал, стоял всегда до последнего", - вспоминает собеседник агентства.Александр Кантемиров также работал вместе с послом Карловым, в 2016 году он был первым секретарем посольства. "Андрей Карлов - человек, который заслуживает самых добрых слов. Когда вспоминаю о нем, то первое, что приходит на ум – слово "человечный". Он был очень добрым человеком и всегда оставался профессионалом. У него был большой опыт работы, он трудился на корейском направлении и был очень сильным кореистом", - рассказал РИА Новости Кантемиров.Собеседник добавляет, что при общении с Карловым, как в личном плане, так и в деловом, всегда чувствовалось, что он "человек очень большой эрудиции". "С ним всегда было очень приятно и интересно общаться. Работать, с учетом непростой внешнеполитической повестки, конечно, было непросто, но, тем не менее, вместе с Андреем Геннадьевичем было комфортно. Когда вспоминаю о нем, всегда хочется сказать ему "спасибо" - за те "университеты", которые он нам преподал", - заключил Кантемиров.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Феттхулаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года.

https://ria.ru/20211219/diplomat-1764413559.html

https://ria.ru/20211219/karlov-1764088039.html

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калининград, сша, андрей карлов, убийство российского посла в анкаре, россия