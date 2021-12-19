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В Австралии умер еще один ребенок, пострадавший в ЧП с надувным батутом
В Австралии умер еще один ребенок, пострадавший в ЧП с надувным батутом - РИА Новости, 19.12.2021
В Австралии умер еще один ребенок, пострадавший в ЧП с надувным батутом
Шестой ребенок скончался в Австралии после того, как сильный порыв ветра снес надувной батут-замок с детьми во время празднования окончания учебного года в... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T10:37
2021-12-19T10:37
2021-12-19T15:18
в мире
австралия
тасмания
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Шестой ребенок скончался в Австралии после того, как сильный порыв ветра снес надувной батут-замок с детьми во время празднования окончания учебного года в одной из местных школ, сообщает телеканал ABC.Несчастный случай произошел на острове Тасмания в начальной школе Девонпорта. Ветер сорвал надувной батут с детьми и поднял в воздух на несколько метров. Ранее сообщалось о гибели пяти детей.Как сообщается, 11-летнего мальчика отключили от аппарата жизнеобеспечения. По последним данным полиции, всего девять детей получили травмы в результате инцидента, шестеро из них скончались. Обстоятельства произошедшего по-прежнему расследуются.
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в мире, австралия, тасмания
10:37 19.12.2021 (обновлено: 15:18 19.12.2021)
В Австралии умер еще один ребенок, пострадавший в ЧП с надувным батутом
Умер шестой ребенок, пострадавший в трагедии с надувным батутом-замком на острове Тасмания