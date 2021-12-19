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В Австралии умер еще один ребенок, пострадавший в ЧП с надувным батутом

В Австралии умер еще один ребенок, пострадавший в ЧП с надувным батутом - РИА Новости, 19.12.2021

В Австралии умер еще один ребенок, пострадавший в ЧП с надувным батутом

Шестой ребенок скончался в Австралии после того, как сильный порыв ветра снес надувной батут-замок с детьми во время празднования окончания учебного года в... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T10:37

2021-12-19T10:37

2021-12-19T15:18

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австралия

тасмания

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Шестой ребенок скончался в Австралии после того, как сильный порыв ветра снес надувной батут-замок с детьми во время празднования окончания учебного года в одной из местных школ, сообщает телеканал ABC.Несчастный случай произошел на острове Тасмания в начальной школе Девонпорта. Ветер сорвал надувной батут с детьми и поднял в воздух на несколько метров. Ранее сообщалось о гибели пяти детей.Как сообщается, 11-летнего мальчика отключили от аппарата жизнеобеспечения. По последним данным полиции, всего девять детей получили травмы в результате инцидента, шестеро из них скончались. Обстоятельства произошедшего по-прежнему расследуются.

https://ria.ru/20210530/barnaul-1734804316.html

австралия

тасмания

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в мире, австралия, тасмания