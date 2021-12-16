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В Австралии пятеро детей погибли из-за ветра, сорвавшего надувной батут

В Австралии пятеро детей погибли из-за ветра, сорвавшего надувной батут - РИА Новости, 16.12.2021

В Австралии пятеро детей погибли из-за ветра, сорвавшего надувной батут

Пятеро детей погибли в Австралии, когда сильный порыв ветра снес надувной батут-замок, еще четыре ребенка попали в больницы, сообщает телеканал 7News. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:57

2021-12-16T12:57

2021-12-16T12:57

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австралия

тасмания

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пятеро детей погибли в Австралии, когда сильный порыв ветра снес надувной батут-замок, еще четыре ребенка попали в больницы, сообщает телеканал 7News.Несчастный случай произошел на острове Тасмания во время празднования окончания учебного года в одной из начальных школ Девонпорта. Среди погибших - два мальчика и две девочки шестого класса. Трое госпитализированных - в критическом состоянии.Ветер сорвал надувной батут с детьми и поднял в воздух на несколько метров. Полиция Тасмании ведет расследование.

https://ria.ru/20210613/strelba-1736854459.html

австралия

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в мире, австралия, тасмания