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В Австралии пятеро детей погибли из-за ветра, сорвавшего надувной батут
В Австралии пятеро детей погибли из-за ветра, сорвавшего надувной батут - РИА Новости, 16.12.2021
В Австралии пятеро детей погибли из-за ветра, сорвавшего надувной батут
Пятеро детей погибли в Австралии, когда сильный порыв ветра снес надувной батут-замок, еще четыре ребенка попали в больницы, сообщает телеканал 7News. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:57
2021-12-16T12:57
2021-12-16T12:57
в мире
австралия
тасмания
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пятеро детей погибли в Австралии, когда сильный порыв ветра снес надувной батут-замок, еще четыре ребенка попали в больницы, сообщает телеканал 7News.Несчастный случай произошел на острове Тасмания во время празднования окончания учебного года в одной из начальных школ Девонпорта. Среди погибших - два мальчика и две девочки шестого класса. Трое госпитализированных - в критическом состоянии.Ветер сорвал надувной батут с детьми и поднял в воздух на несколько метров. Полиция Тасмании ведет расследование.
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в мире, австралия, тасмания
В Австралии пятеро детей погибли из-за ветра, сорвавшего надувной батут
В Австралии пятеро детей погибли из-за ветра, сорвавшего батут и поднявшего в воздух