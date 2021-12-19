Бастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в Петербурге
Главе СК Бастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в Петербурге
© Фото : СК РФПредседатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах происшествия с младенцем в Санкт-Петербурге, который был госпитализирован в больницу с ожогами, сообщается на сайте ведомства.
По данным СК, вечером 17 декабря из квартиры в доме на проспекте Энтузиастов в Петербурге в больницу с термическими ожогами был госпитализирован семимесячный мальчик. В аппарате уполномоченного по правам ребёнка Анны Митяниной в Санкт-Петербурге говорили, что ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии с ожогами и истощением, его мать была пьяна и не могла помочь малышу.
"Глава Следственного комитета поручил ... доложить о промежуточных результатах проводимой проверки по факту получения травм семимесячным ребенком в Северной столице", - говорится в сообщении СК.
Уточняется, что ход организованной следствием проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
По данным аппарата детского омбудсмена Петербурга, женщина с ребенком живет в комнате пятикомнатной коммунальной квартиры, соседи характеризуют ее отрицательно, как склонную к употреблению алкоголя. Согласно информации детского омбудсмена, отец ребенка находится в другом регионе и готов в течение недели приехать за ним.