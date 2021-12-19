https://ria.ru/20211219/bastrykin-1764475799.html

Бастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в Петербурге

Бастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в Петербурге - РИА Новости, 19.12.2021

Бастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах происшествия с младенцем в Санкт-Петербурге, который был... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T23:20

2021-12-19T23:20

2021-12-19T23:20

происшествия

санкт-петербург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах происшествия с младенцем в Санкт-Петербурге, который был госпитализирован в больницу с ожогами, сообщается на сайте ведомства.По данным СК, вечером 17 декабря из квартиры в доме на проспекте Энтузиастов в Петербурге в больницу с термическими ожогами был госпитализирован семимесячный мальчик. В аппарате уполномоченного по правам ребёнка Анны Митяниной в Санкт-Петербурге говорили, что ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии с ожогами и истощением, его мать была пьяна и не могла помочь малышу.Уточняется, что ход организованной следствием проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.По данным аппарата детского омбудсмена Петербурга, женщина с ребенком живет в комнате пятикомнатной коммунальной квартиры, соседи характеризуют ее отрицательно, как склонную к употреблению алкоголя. Согласно информации детского омбудсмена, отец ребенка находится в другом регионе и готов в течение недели приехать за ним.

https://ria.ru/20211219/bastrykin-1764475061.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)