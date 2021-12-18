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Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном деэскалацию вокруг Украины

Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном деэскалацию вокруг Украины - РИА Новости, 18.12.2021

Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном деэскалацию вокруг Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обсудил с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном деэскалацию ситуации вокруг... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T11:07

2021-12-18T11:07

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КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обсудил с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном деэскалацию ситуации вокруг Украины и разблокирования процесса мирного урегулирования."В рамках постоянного диалога провел очередной телефонный разговор с Джейком Салливаном. Обсудили дальнейшие шаги в целях деэскалации ситуации вокруг Украины и разблокирования процесса мирного урегулирования. Очень ценю наше постоянное и эффективное взаимодействие с США", - написал он в Twitter.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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