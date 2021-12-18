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В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара на "Северной верфи"
В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара на "Северной верфи" - РИА Новости, 18.12.2021
В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара на "Северной верфи"
Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ возбудили после пожара на строящемся корабле на Северной верфи в Петербурге, сообщает Западное... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T09:40
2021-12-18T09:40
2021-12-18T10:01
происшествия
северная верфь
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ возбудили после пожара на строящемся корабле на Северной верфи в Петербурге, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Следствием установлено, что 17 декабря примерно в 18 часов на 5-м стапеле, расположенном на территории судостроительного завода "Северная верфь", произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба.Следователи продолжают осмотр места происшествия, судна, допрашивают работников, свидетелей, назначен ряд экспертиз, устанавливаются причины возгорания.Ранее сообщалось, что пожар произошел в пятницу вечером на верхней палубе строящегося корвета. По предварительным данным, три человека пострадали, "тяжелых" среди них нет. Площадь пожара выросла до 800 квадратных метров, пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Пожар был локализован в 22.49 мск.
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происшествия, северная верфь, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, россия
09:40 18.12.2021 (обновлено: 10:01 18.12.2021)
В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара на "Северной верфи"
СК возбудил уголовное дело после пожара на "Северной верфи" в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости.
Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ возбудили после пожара на строящемся корабле на Северной верфи
в Петербурге
, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 17 декабря примерно в 18 часов на 5-м стапеле, расположенном на территории судостроительного завода "Северная верфь", произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба.
Следователи продолжают осмотр места происшествия, судна, допрашивают работников, свидетелей, назначен ряд экспертиз, устанавливаются причины возгорания.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в пятницу вечером на верхней палубе строящегося корвета. По предварительным данным, три человека пострадали, "тяжелых" среди них нет. Площадь пожара выросла до 800 квадратных метров, пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Пожар был локализован в 22.49 мск.