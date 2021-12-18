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СК начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в Петербурге
СК начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в Петербурге - РИА Новости, 18.12.2021
СК начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в Петербурге
Следственные органы в Санкт-Петербурге проводят проверку после того, как семимесячный ребенок попал в больницу с ожогами, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T22:56
2021-12-18T22:56
2021-12-18T22:56
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге проводят проверку после того, как семимесячный ребенок попал в больницу с ожогами, сообщает городское ГСУСК РФ.По данным ведомства, вечером 17 декабря из квартиры в доме на проспекте Энтузиастов в Петербурге в больницу с термическими ожогами был госпитализирован семимесячный мальчик.Ранее аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге сообщал, что ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии с ожогами и истощением, его мать была пьяна и не могла помочь малышу. По данным аппарата детского омбудсмена, женщина с ребенком живет в комнате пятикомнатной коммунальной квартиры, соседи характеризуют ее отрицательно, как склонную к употреблению алкоголя. По информации детского омбудсмена, отец ребенка находится в другом регионе и готов в течение недели приехать за ним.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК начал проверку из-за госпитализации младенца с ожогами в Петербурге
СК начал проверку из-за госпитализации семимесячного ребенка с ожогами в Петербурге