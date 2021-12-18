https://ria.ru/20211218/protest-1764380959.html

В Сербии проходит акция протеста против экологической политики властей

В Сербии проходит акция протеста против экологической политики властей - РИА Новости, 18.12.2021

В Сербии проходит акция протеста против экологической политики властей

Протестующие против экологической политики властей Сербии собрались в субботу у здания правительства страны в Белграде, активисты требуют свернуть планы по... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T16:36

2021-12-18T16:36

2021-12-18T18:29

в мире

экология

белград (город)

сербия

rio tinto

александр вучич

протесты

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БЕЛГРАД, 18 дек – РИА Новости. Протестующие против экологической политики властей Сербии собрались в субботу у здания правительства страны в Белграде, активисты требуют свернуть планы по добыче лития, передает корреспондент РИА Новости.В Сербии по субботам проходят массовые акции протеста. Экоактивисты блокировали автотрассы и транспортные развязки в 50 населенных пунктах Сербии 27 ноября, 4 и 11 декабря, произошел ряд инцидентов с насилием. Протесты вызваны законопроектом об экспроприации и законом о референдуме, которые, по мнению экоактивистов, позволят австралийско-британскому концерну Rio Tinto начать добычу лития в стране. Протестующие требуют отмены всех соглашений, заключенных с Rio Tinto. В эту субботу организаторы сообщили в соцсетях о проведении акции в 14.00 перед зданием кабмина Сербии, а также еще в 20 населенных пунктах. Протест не санкционирован властями.Группы активистов начали собираться около 13.40 (15.40 мск) перед центральным входом в главное здание кабмина на улице Неманина в Белграде. Протестующие держат транспарант "Правительство, расскажи правду!" и флаги с символикой движения "Экологическое восстание". Из колонок звучит музыка, ожидаются обращения организаторов. Около 14.05 (16.05 мск) активисты перекрыли одну из центральных городских улиц - Неманина у входа в здание правительства Сербии. Остановлен транспорт, полиция не вмешивается.Президент Александр Вучич и правительство Сербии 8 декабря отозвали с рассмотрения скупщиной (парламентом) для доработки законопроект об экспроприации и предложили поправки к закону о референдуме. В пятницу скупщина большинством в 193 голоса (из 250 депутатов) правящей коалиции приняли поправки. По словам Вучича, "у протестующих не осталось причин для экологических требований".Ранее власти страны многократно говорили, что позволят Rio Tinto эксплуатацию залежей лития только после референдума. Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила в июле, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития.Вучич заявлял, что производство должно будет соответствовать всем "наивысшим экологическим и технологическим стандартам". Глава государства и сербское правительство сообщали о планах по проведению референдума для одобрения проекта из-за протестов экологических активистов. Исполнительный директор Rio Tinto Якоб Стаусхолм указывал, что до конца 2021 года в начальную фазу проекта будет вложено 450 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211102/vuchich-1757380653.html

https://ria.ru/20211217/ekologiya-1764266643.html

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в мире, экология, белград (город), сербия, rio tinto , александр вучич, протесты