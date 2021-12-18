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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211218/omikron-1764399471.html
Загадочному симптому омикрон-штамма нашли объяснение
Врачи объяснили "необычный симптом" омикрон-штамма - РИА Новости, 18.12.2021
Загадочному симптому омикрон-штамма нашли объяснение
Потеря аппетита наблюдается у больного при любой инфекции, заявила в комментарии РБК инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени М.Ф... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T20:48
2021-12-18T20:48
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
лариса попович
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Потеря аппетита наблюдается у больного при любой инфекции, заявила в комментарии РБК инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Елена Мескина."Могу вас заверить, что пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит", — сказала она.С мнением Мескиной также согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она отметила, что на основании этого симптома нельзя определить точный штамм коронавируса."Вообще COVID-19 вызывает усталость, а, следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита", — добавила специалист.Ранее британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, распространенных среди заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Среди них наиболее часто встречались насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание, а также першение в горле. А журналисты из британской газеты Express обратили внимание на самый необычный признак заражения: потерю аппетита.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев заражения.Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также подчеркивал, что большинство пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20211217/sindrom-1764150191.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, лариса попович, россия, коронавирус covid-19
20:48 18.12.2021
 
Врачи объяснили "необычный симптом" омикрон-штамма

Инфекционист Мескина: потеря аппетита не является особенностью омикрон-штамма

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Потеря аппетита наблюдается у больного при любой инфекции, заявила в комментарии РБК инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Елена Мескина.
"Могу вас заверить, что пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит", — сказала она.
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С мнением Мескиной также согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она отметила, что на основании этого симптома нельзя определить точный штамм коронавируса.
"Вообще COVID-19 вызывает усталость, а, следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита", — добавила специалист.
Ранее британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, распространенных среди заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Среди них наиболее часто встречались насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание, а также першение в горле. А журналисты из британской газеты Express обратили внимание на самый необычный признак заражения: потерю аппетита.
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Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". В России зафиксировали 25 случаев заражения.
Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также подчеркивал, что большинство пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоЛариса ПоповичРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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