https://ria.ru/20211218/omikron-1764373531.html

Омикрон-штамм коронавируса выявили в 89 странах

Омикрон-штамм коронавируса выявили в 89 странах - РИА Новости, 18.12.2021

Омикрон-штамм коронавируса выявили в 89 странах

Штамм коронавируса "омикрон" выявили почти в 90 странах мира, следует из заявления Всемирной организации здравоохранения. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T15:12

2021-12-18T15:12

2021-12-18T21:56

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ЖЕНЕВА, 18 дек — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявили почти в 90 странах мира, следует из заявления Всемирной организации здравоохранения.По данным ВОЗ, этот штамм распространяется значительно быстрее "дельты" в странах с документально подтвержденной передачей вируса внутри сообществ. Так, число случаев там увеличивается вдвое за полтора либо три дня.Кроме того, быстрая скорость характерна для стран с высоким уровнем популяционного иммунитета, точные причины этого специалисты пока не установили.Передачу инфекции внутри сообщества ВОЗ определяет более крупными вспышками на одной территории, которые выявляют на основе нескольких признаков: значительное число случаев, не имеющих очевидной связи с существующими цепочками заражений; значительное количество случаев, выявленных при дозорном лабораторном эпиднадзоре; множественные не связанные между собой кластеры случаев в нескольких частях страны или региона.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и, предположительно, изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20211217/omikron-1764253032.html

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в мире, юар, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19