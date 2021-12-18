https://ria.ru/20211218/omikron-1764373531.html
Омикрон-штамм коронавируса выявили в 89 странах
Омикрон-штамм коронавируса выявили в 89 странах - РИА Новости, 18.12.2021
Омикрон-штамм коронавируса выявили в 89 странах
Штамм коронавируса "омикрон" выявили почти в 90 странах мира, следует из заявления Всемирной организации здравоохранения. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T15:12
2021-12-18T15:12
2021-12-18T21:56
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ЖЕНЕВА, 18 дек — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявили почти в 90 странах мира, следует из заявления Всемирной организации здравоохранения.По данным ВОЗ, этот штамм распространяется значительно быстрее "дельты" в странах с документально подтвержденной передачей вируса внутри сообществ. Так, число случаев там увеличивается вдвое за полтора либо три дня.Кроме того, быстрая скорость характерна для стран с высоким уровнем популяционного иммунитета, точные причины этого специалисты пока не установили.Передачу инфекции внутри сообщества ВОЗ определяет более крупными вспышками на одной территории, которые выявляют на основе нескольких признаков: значительное число случаев, не имеющих очевидной связи с существующими цепочками заражений; значительное количество случаев, выявленных при дозорном лабораторном эпиднадзоре; множественные не связанные между собой кластеры случаев в нескольких частях страны или региона.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и, предположительно, изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, юар, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
15:12 18.12.2021 (обновлено: 21:56 18.12.2021)
Омикрон-штамм коронавируса выявили в 89 странах
Омикрон-штамм коронавируса выявили в 89 странах мира
ЖЕНЕВА, 18 дек — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявили почти в 90 странах мира, следует из заявления Всемирной организации здравоохранения.
"По состоянию на 16 декабря 2021 года вариант "омикрон" был обнаружен в 89 странах во всех шести регионах ВОЗ", — говорится в документе.
По данным ВОЗ
, этот штамм распространяется значительно быстрее "дельты" в странах с д
окументально под
твержденной передачей вируса внутри сообществ. Так, число случаев там увеличивается вдвое за полтора либо три дня.
Кроме того, быстрая скорость характерна для стран с высоким уровнем популяционного иммунитета, точные причины этого специалисты пока не установили.
Передачу инфекции внутри сообщества ВОЗ определяет более крупными вспышками на одной территории, которые выявляют на основе нескольких признаков: значительное число случаев, не имеющих очевидной связи с существующими цепочками заражений; значительное количество случаев, выявленных при дозорном лабораторном эпиднадзоре; множественные не связанные между собой кластеры случаев в нескольких частях страны или региона.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване
и ЮАР
в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и, предположительно, изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.