Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211218/kazakhstan-1764256526.html
Россия согреет южных соседей. Те просят побыстрей
Россия согреет южных соседей. Те просят побыстрей - РИА Новости, 18.12.2021
Россия согреет южных соседей. Те просят побыстрей
На днях стало известно, что Казахстан направил Москве официальный запрос с просьбой в кратчайшие сроки организовать поставки электроэнергии. Об этом в ходе... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T08:00
2021-12-18T08:13
авторы
шымкент
владимир путин
касым-жомарт токаев
жкх
борис ковальчук
нур-султан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764265978_0:399:2931:2048_1920x0_80_0_0_220325fb276714ab48e51114ab746381.jpg
На днях стало известно, что Казахстан направил Москве официальный запрос с просьбой в кратчайшие сроки организовать поставки электроэнергии. Об этом в ходе доклада премьер-министру сообщил председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук.Основная причина обращения — нехватка у республики собственной генерации, что вызвано целым рядом обстоятельств, среди которых старение промышленного парка, отстающие темпы его модернизации и резкий скачок потребления, вызванный в том числе массовой миграцией в Казахстан китайских майнинговых ферм, которым на родине в самом прямом смысле отключили рубильник.Происходящее весьма симптоматично и наглядно демонстрирует несколько фактов.Во-первых, тот технологический и энергетический отрыв, в который за три десятилетия по сравнению с бывшими союзными республиками ушла Россия. Во-вторых, что эти самые республики, включая самые русофобские, добровольно выходят на орбиту Москвы, и вовсе не после знакомства с новинками отечественного военпрома.Что касается конкретно Казахстана, то проблема с энерговооруженностью зрела тут уже давно. На бумаге наш южный сосед, располагая полутора сотнями электростанций фактической мощностью чуть менее 20 гигаватт, не только полностью покрывает собственные нужды, но и поставляет электроэнергию на экспорт. На практике же Нур-Султан начал точечную модернизацию своего еще советского сектора энергетики буквально вчера, а переоборудование тепловых и гидроэлектростанций — процесс не быстрый и очень финансово затратный. Первое привело к тому, что в структуре энергобаланса основную роль все еще играет уголь, на долю которого приходится выработка половины тепла и до 70 процентов электричества, а остатки в равных долях покрывает нефть и природный газ.Второе вынудило Нур-Султан, казна которого просто физически не способна обеспечить подобные проекты, привлекать иностранных инвесторов. И если в некоторых случаях, вроде модернизации угольной станции в Карабатане, иностранцы привлекались только в качестве субподрядчиков, то на других объектах пришлось расстаться и с частью государственного имущества. Так случилось, например, с Усть-Каменогорской и Шульбинской гидроэлектростанциями, где Казахстан был вынужден уступить турецким компаниям даже не часть, а сто процентов акций предприятий.Помимо этого, у Казахстана есть еще одна проблема сугубо физического и инфраструктурного свойства.Если взять карту страны и наложить на нее схему магистральных линий электропередачи, обнаружится интересное. Казахские сети в 110-1150 киловольт очень похожи на дерево, где на юге в районе Алматы и на восток в сторону Шымкента расположены наиболее густые разветвленные "корни", а на севере по сторонам от столицы и Караганды широко раскинулась "крона", охватывающая Актюбинский, Сарбайский, Акмолинский, северный и восточный участки. То есть фактически в стране параллельно существует два громадных энергоузла, которые соединяются тонкой магистральной перемычкой, идущей с севера на юг. Оба они, хоть и являются частью единой национальной системы, довольно условно координируют свою операционную деятельность по той причине, что между северным и южным Казахстаном уже давно идет негласное соревнование в плане промышленного развития, а именно крупные предприятия и являются основными потребителями энергии.Естественно, такое положение весьма усложняет возможность маневра мощностями и организации перетоков. Если перечисленные северные регионы через семь энергомостов связаны с Россией, то вопрос обеспечения юга стоит довольно остро.Именно по этой причине в начале сентября президент Касым-Жомарт Токаев обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность строительства первой в истории Казахстана атомной электростанции.Получи Нур-Султан в свое распоряжение объект генерации такой мощности, это разом закрыло бы множество вопросов, позволило бы начать зеленый энергопереход от угля и сохранить свое положение как экспортера электричества, особенно на юг: в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан.Других новостей по казахскому атомному проекту пока нет, зато в профильных кругах циркулируют слухи о том, что в эту зиму Казахстан входит с дефицитом в 800 мегаватт. Связано это частично с выпадением нескольких объектов генерации, выведенных на плановые работы, частично — с резким скачком потребления. А последнее вызвано тем, что в страну массово устремились китайские майнеры, переместившие сюда свои фермы, потребляющие просто чудовищное количество электроэнергии. После того как Китай в борьбе с майнерами, создающими дефицит энергии в бытовом и порой даже промышленном секторе, начал обесточивать целые районы городов, любители криптовалют потянулись в соседние страны. И Казахстан стал новой криптовалютной Меккой.Чтобы понять масштаб произошедших изменений, добавим, что за последний год доля Китая в мировой энергии, расходуемой на майнинг, упала с 75 до 46 процентов, в Казахстане же, наоборот, выросла шестикратно и сегодня составляет более восьми процентов. Благодаря этому скачку страна вышла на третье место в мире, уступая лишь КНР и США.Неизвестно, собираются ли власти Казахстана бороться с майнингом или, напротив, продолжат привлекать в страну владельцев ферм, но допустить веерные отключения было бы крайне опрометчиво для властей страны.Потому, собственно, и родилась просьба о поставках, а из нее логичный вопрос — может ли Россия реально помочь?Ответим просто: может. На текущий момент у нас в стране в резерве находится порядка 50 гигаватт производственных мощностей. В свое время в рамках модернизации отечественной энергетики все эти станции и силовые агрегаты закладывались как резерв, должный обеспечить рост промышленного производства в среднем в три процента в год. Два последних пандемийных года перечеркнули все эти планы, и объекты были законсервированы. Соответственно, в случае возникновения потребности, например, увеличения экспортных перетоков, их можно вводить обратно в строй. Несложно подсчитать, что Россия в состоянии перекрыть весь казахский дефицит, как говорится, хватило бы денег.Кстати, о деньгах.Все тот же Борис Ковальчук отчитался перед правительством, что подконтрольная ему "Интер РАО" по итогам 2021 года ожидает увеличение чистой прибыли на 90 миллиардов рублей, или на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом. Столь приятная динамика стала возможной из-за двукратного роста экспорта российского электричества и выхода на отметку в 21,5 миллиарда киловатт-час.Спустя три десятилетия после распада СССР электроэнергия из России все также обеспечивает повседневную жизнь и ситуативные проекты самого разного масштаба в независимых государствах бывшего советского блока. Вот только наша страна не строит агрессивные и экспансионистские планы по восстановлению Советского Союза, как твердят СМИ коллективного Запада, — а просто внепланово зарабатывает большие деньги и напоминает всем вокруг, что именно Россия и есть залог их светлого и теплого благополучия.
https://ria.ru/20210906/vladivostok-1748782700.html
https://ria.ru/20211206/gaz-1762111060.html
https://ria.ru/20211210/energokrizis-1762990609.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211214/kitay-1763646006.html
https://ria.ru/20211006/elektroenergiya-1753433508.html
шымкент
нур-султан
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764265978_0:174:2498:2048_1920x0_80_0_0_8c2331a350b0528840f19895d96ed643.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авторы, шымкент, владимир путин, касым-жомарт токаев, жкх, борис ковальчук, нур-султан, россия, интер рао - управление электрогенерацией, казахстан
08:00 18.12.2021 (обновлено: 08:13 18.12.2021)
 

Россия согреет южных соседей. Те просят побыстрей

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСотрудник подстанции
Сотрудник подстанции - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
На днях стало известно, что Казахстан направил Москве официальный запрос с просьбой в кратчайшие сроки организовать поставки электроэнергии. Об этом в ходе доклада премьер-министру сообщил председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук.
Основная причина обращения — нехватка у республики собственной генерации, что вызвано целым рядом обстоятельств, среди которых старение промышленного парка, отстающие темпы его модернизации и резкий скачок потребления, вызванный в том числе массовой миграцией в Казахстан китайских майнинговых ферм, которым на родине в самом прямом смысле отключили рубильник.
Экибастузская ГРЭС-1 - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 08:00
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
Происходящее весьма симптоматично и наглядно демонстрирует несколько фактов.
Во-первых, тот технологический и энергетический отрыв, в который за три десятилетия по сравнению с бывшими союзными республиками ушла Россия. Во-вторых, что эти самые республики, включая самые русофобские, добровольно выходят на орбиту Москвы, и вовсе не после знакомства с новинками отечественного военпрома.
Что касается конкретно Казахстана, то проблема с энерговооруженностью зрела тут уже давно. На бумаге наш южный сосед, располагая полутора сотнями электростанций фактической мощностью чуть менее 20 гигаватт, не только полностью покрывает собственные нужды, но и поставляет электроэнергию на экспорт. На практике же Нур-Султан начал точечную модернизацию своего еще советского сектора энергетики буквально вчера, а переоборудование тепловых и гидроэлектростанций — процесс не быстрый и очень финансово затратный. Первое привело к тому, что в структуре энергобаланса основную роль все еще играет уголь, на долю которого приходится выработка половины тепла и до 70 процентов электричества, а остатки в равных долях покрывает нефть и природный газ.
Второе вынудило Нур-Султан, казна которого просто физически не способна обеспечить подобные проекты, привлекать иностранных инвесторов. И если в некоторых случаях, вроде модернизации угольной станции в Карабатане, иностранцы привлекались только в качестве субподрядчиков, то на других объектах пришлось расстаться и с частью государственного имущества. Так случилось, например, с Усть-Каменогорской и Шульбинской гидроэлектростанциями, где Казахстан был вынужден уступить турецким компаниям даже не часть, а сто процентов акций предприятий.
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 08:00
Идеальный шторм: Европе предсказали пик энергокризиса
Помимо этого, у Казахстана есть еще одна проблема сугубо физического и инфраструктурного свойства.
Если взять карту страны и наложить на нее схему магистральных линий электропередачи, обнаружится интересное. Казахские сети в 110-1150 киловольт очень похожи на дерево, где на юге в районе Алматы и на восток в сторону Шымкента расположены наиболее густые разветвленные "корни", а на севере по сторонам от столицы и Караганды широко раскинулась "крона", охватывающая Актюбинский, Сарбайский, Акмолинский, северный и восточный участки. То есть фактически в стране параллельно существует два громадных энергоузла, которые соединяются тонкой магистральной перемычкой, идущей с севера на юг. Оба они, хоть и являются частью единой национальной системы, довольно условно координируют свою операционную деятельность по той причине, что между северным и южным Казахстаном уже давно идет негласное соревнование в плане промышленного развития, а именно крупные предприятия и являются основными потребителями энергии.
Естественно, такое положение весьма усложняет возможность маневра мощностями и организации перетоков. Если перечисленные северные регионы через семь энергомостов связаны с Россией, то вопрос обеспечения юга стоит довольно остро.
Именно по этой причине в начале сентября президент Касым-Жомарт Токаев обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность строительства первой в истории Казахстана атомной электростанции.
Преобразовательная подстанция NordBalt в Клайпеде - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 08:00
Прибалтика просит Россию спасти ее от мороза
Получи Нур-Султан в свое распоряжение объект генерации такой мощности, это разом закрыло бы множество вопросов, позволило бы начать зеленый энергопереход от угля и сохранить свое положение как экспортера электричества, особенно на юг: в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан.
Других новостей по казахскому атомному проекту пока нет, зато в профильных кругах циркулируют слухи о том, что в эту зиму Казахстан входит с дефицитом в 800 мегаватт. Связано это частично с выпадением нескольких объектов генерации, выведенных на плановые работы, частично — с резким скачком потребления. А последнее вызвано тем, что в страну массово устремились китайские майнеры, переместившие сюда свои фермы, потребляющие просто чудовищное количество электроэнергии. После того как Китай в борьбе с майнерами, создающими дефицит энергии в бытовом и порой даже промышленном секторе, начал обесточивать целые районы городов, любители криптовалют потянулись в соседние страны. И Казахстан стал новой криптовалютной Меккой.
Чтобы понять масштаб произошедших изменений, добавим, что за последний год доля Китая в мировой энергии, расходуемой на майнинг, упала с 75 до 46 процентов, в Казахстане же, наоборот, выросла шестикратно и сегодня составляет более восьми процентов. Благодаря этому скачку страна вышла на третье место в мире, уступая лишь КНР и США.
Неизвестно, собираются ли власти Казахстана бороться с майнингом или, напротив, продолжат привлекать в страну владельцев ферм, но допустить веерные отключения было бы крайне опрометчиво для властей страны.
Потому, собственно, и родилась просьба о поставках, а из нее логичный вопрос — может ли Россия реально помочь?
Линия электропередачи ЛЭП-500 через реку Амур - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 13:07В мире
Россия предоставит Китаю рекордный объем электроэнергии
Ответим просто: может. На текущий момент у нас в стране в резерве находится порядка 50 гигаватт производственных мощностей. В свое время в рамках модернизации отечественной энергетики все эти станции и силовые агрегаты закладывались как резерв, должный обеспечить рост промышленного производства в среднем в три процента в год. Два последних пандемийных года перечеркнули все эти планы, и объекты были законсервированы. Соответственно, в случае возникновения потребности, например, увеличения экспортных перетоков, их можно вводить обратно в строй. Несложно подсчитать, что Россия в состоянии перекрыть весь казахский дефицит, как говорится, хватило бы денег.
Кстати, о деньгах.
Все тот же Борис Ковальчук отчитался перед правительством, что подконтрольная ему "Интер РАО" по итогам 2021 года ожидает увеличение чистой прибыли на 90 миллиардов рублей, или на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом. Столь приятная динамика стала возможной из-за двукратного роста экспорта российского электричества и выхода на отметку в 21,5 миллиарда киловатт-час.
Спустя три десятилетия после распада СССР электроэнергия из России все также обеспечивает повседневную жизнь и ситуативные проекты самого разного масштаба в независимых государствах бывшего советского блока. Вот только наша страна не строит агрессивные и экспансионистские планы по восстановлению Советского Союза, как твердят СМИ коллективного Запада, — а просто внепланово зарабатывает большие деньги и напоминает всем вокруг, что именно Россия и есть залог их светлого и теплого благополучия.
Высоковольтная ЛЭП в сибирской тайге в горах Кузнецкого Алатау в Аскизском районе Республики Хакасия - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 23:12
В "Интер РАО" сравнили рост цен на электроэнергию в Европе и в России
 
АвторыШымкентВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЖКХБорис КовальчукНур-СултанРоссияИнтер РАО - Управление электрогенерациейКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Россиян предупредили о резком подорожании кофе
10:11МИД прокомментировал выход России и США из Договора по открытому небу
10:09Атмосферное давление в Москве опустится до минимальных значений
09:48В Московской области похолодает до минус 26 градусов
09:40В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара на "Северной верфи"
09:40"Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубов
09:34Москвичам рассказали о погоде в субботу
09:31В Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19 вместо гриппа
09:26Мясников назвал самую частую ошибку пациентов при головокружении
09:18В США в третий раз подряд провалились испытания гиперзвуковой ракеты
09:11Правительство выделило средства регионам на коммунальную инфраструктуру
09:01Историк рассказал об "академике спецслужб", который помог победить нацизм
09:01Биолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавируса
09:01В России могут ввести новые выплаты части пенсионерам
09:00Ученые из России нашли способ продлить "жизнь" дорожного покрытия
08:58В Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие
08:55Под Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фур
08:46Госдеп заявил о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭС
07:40В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
07:35Российские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году
Лента новостейМолния
Россиян предупредили о резком подорожании кофеМИД прокомментировал выход России и США из Договора по открытому небуАтмосферное давление в Москве опустится до минимальных значенийВ Московской области похолодает до минус 26 градусовВ Петербурге возбудили уголовное дело после пожара на "Северной верфи""Газпром" заказал мощность "Ямал — Европы" на субботу в 5,2 миллиона кубовМосквичам рассказали о погоде в субботуВ Южной Корее младенца по ошибке привили от COVID-19 вместо гриппаМясников назвал самую частую ошибку пациентов при головокруженииВ США в третий раз подряд провалились испытания гиперзвуковой ракетыПравительство выделило средства регионам на коммунальную инфраструктуруИсторик рассказал об "академике спецслужб", который помог победить нацизмБиолог рассказала о причинах мутаций омикрон-штамма коронавирусаВ России могут ввести новые выплаты части пенсионерамУченые из России нашли способ продлить "жизнь" дорожного покрытияВ Ярославской области автобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшиеПод Уфой перекрыли федеральную трассу после столкновения четырех фурГосдеп заявил о попытках России лишить США статуса наблюдателя в ОЧЭСВ Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасностиРоссийские банки планируют повышать ставки по кредитам в 2022 году