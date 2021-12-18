"Это фиаско": Алиев высказался о работе Минской группы ОБСЕ по Карабаху
Президент Алиев назвал фиаско 28-летнюю деятельность Минской группы ОБСЕ по Карабаху
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
© AP Photo / Sergei Grits
БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Многолетняя деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта потерпела фиаско, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Минская группа в соответствии с мандатом ОБСЕ была обязана урегулировать конфликт с 1992 года. Они действовали на протяжении 28 лет, до конца ноября прошлого года… Моя позиция по поводу деятельности Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта не отличается от позиции азербайджанского народа. Это было фиаско. Мы должны говорить правду", - сказал Алиев в интервью итальянскому изданию İl Sole 24 Ore.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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