https://ria.ru/20211218/karabakh-1764381924.html

"Это фиаско": Алиев высказался о работе Минской группы ОБСЕ по Карабаху

"Это фиаско": Алиев высказался о работе Минской группы ОБСЕ по Карабаху - РИА Новости, 18.12.2021

"Это фиаско": Алиев высказался о работе Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Многолетняя деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта потерпела фиаско, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T16:46

2021-12-18T16:46

2021-12-18T16:46

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армения

азербайджан

ильхам алиев

обсе

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россия

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Многолетняя деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта потерпела фиаско, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.Ранее на текущей неделе он допустил содействие Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) в процессе подготовки мирного соглашения между Баку и Ереваном.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211215/granitsy-1763903424.html

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