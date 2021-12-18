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Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕС
Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕС - РИА Новости, 18.12.2021
Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕС
Миграционный кризис на восточных границах Евросоюза возник не по вине Белоруссии, а стал результатом попыток западных стран навязать миру свое видение... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T02:42
2021-12-18T02:46
в мире
литва
белоруссия
анатолий антонов
евросоюз
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Миграционный кризис на восточных границах Евросоюза возник не по вине Белоруссии, а стал результатом попыток западных стран навязать миру свое видение демократии, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому еженедельнику Newsweek.Он призвал отказаться от языка санкций и угроз в отношении Белоруссии и решать проблему в рамках международного гуманитарного права."Поэтому Белоруссия стала транзитным пунктом для беженцев. Это произошло не по вине Минска", - подчеркнул он.Запад обвиняет белорусские власти в целенаправленном завозе беженцев, которые пытаются переправиться в Польшу и Литву, для оказания давления на Евросоюз."Мы считаем, что единственным выходом из ситуации является конструктивный диалог с Минском", - сказал Антонов.Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек разбили лагерь вблизи заграждений. Они не раз пробовали прорвать кордон, их попытки пресекали силовики. При этом польская сторона применяла водометы и слезоточивый газ, а в пограничной полосе неоднократно находили тела погибших мигрантов.В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, литва, белоруссия, анатолий антонов, евросоюз, вашингтон, россия
02:42 18.12.2021 (обновлено: 02:46 18.12.2021)
 
Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕС

Посол в США Антонов: миграционный кризис на границах ЕС возник не по вине Белоруссии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Миграционный кризис на восточных границах Евросоюза возник не по вине Белоруссии, а стал результатом попыток западных стран навязать миру свое видение демократии, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому еженедельнику Newsweek.
Он призвал отказаться от языка санкций и угроз в отношении Белоруссии и решать проблему в рамках международного гуманитарного права.

"Глубинная причина возникновения такой ситуации заключается в попытках западных стран, включая США, навязать свое видение демократии по всему миру. Такая деятельность США и их партнеров на протяжении последних десятилетий привела к серии региональных конфликтов. В результате мы видели драматическое ухудшение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке, экономический спад и массовые потоки миграции", - цитирует издание российского посла.

"Поэтому Белоруссия стала транзитным пунктом для беженцев. Это произошло не по вине Минска", - подчеркнул он.
Запад обвиняет белорусские власти в целенаправленном завозе беженцев, которые пытаются переправиться в Польшу и Литву, для оказания давления на Евросоюз.
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 17:55
Евросоюз сделал все для усугубления ситуации с мигрантами, заявили в Минске
"Мы считаем, что единственным выходом из ситуации является конструктивный диалог с Минском", - сказал Антонов.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек разбили лагерь вблизи заграждений. Они не раз пробовали прорвать кордон, их попытки пресекали силовики. При этом польская сторона применяла водометы и слезоточивый газ, а в пограничной полосе неоднократно находили тела погибших мигрантов.
В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи": кризис на границах ЕС
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

Беженцы на белорусско-польской границе
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

Беженцы на белорусско-польской границе
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
© REUTERS / Polish Defence Ministry

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

Беженцы на белорусско-польской границе. Кадр из видео
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
© Sputnik / Инна Гришук

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

Беженцы на белорусско-польской границе
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

Беженцы на белорусско-польской границе
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

Беженцы на белорусско-польской границе
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

Беженцы на белорусско-польской границе
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

Беженцы на белорусско-польской границе
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

Ситуация на белорусско-польской границе
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
 
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