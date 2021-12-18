https://ria.ru/20211218/granitsa-1764338960.html

Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕС

Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕС - РИА Новости, 18.12.2021

Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕС

Миграционный кризис на восточных границах Евросоюза возник не по вине Белоруссии, а стал результатом попыток западных стран навязать миру свое видение... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T02:42

2021-12-18T02:42

2021-12-18T02:46

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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Миграционный кризис на восточных границах Евросоюза возник не по вине Белоруссии, а стал результатом попыток западных стран навязать миру свое видение демократии, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому еженедельнику Newsweek.Он призвал отказаться от языка санкций и угроз в отношении Белоруссии и решать проблему в рамках международного гуманитарного права."Поэтому Белоруссия стала транзитным пунктом для беженцев. Это произошло не по вине Минска", - подчеркнул он.Запад обвиняет белорусские власти в целенаправленном завозе беженцев, которые пытаются переправиться в Польшу и Литву, для оказания давления на Евросоюз."Мы считаем, что единственным выходом из ситуации является конструктивный диалог с Минском", - сказал Антонов.Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек разбили лагерь вблизи заграждений. Они не раз пробовали прорвать кордон, их попытки пресекали силовики. При этом польская сторона применяла водометы и слезоточивый газ, а в пограничной полосе неоднократно находили тела погибших мигрантов.В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211214/migranty-1763714739.html

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в мире, литва, белоруссия, анатолий антонов, евросоюз, вашингтон, россия