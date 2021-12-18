https://ria.ru/20211218/gosduma-1764372933.html

В Госдуму внесли проект о сохранении пособий по уходу за новорожденным

В Госдуму внесли проект о сохранении пособий по уходу за новорожденным - РИА Новости, 18.12.2021

В Госдуму внесли проект о сохранении пособий по уходу за новорожденным

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий продолжительность неполного рабочего времени, при котором сохраняется ежемесячное пособие по... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T15:08

2021-12-18T15:08

2021-12-18T15:08

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий продолжительность неполного рабочего времени, при котором сохраняется ежемесячное пособие по уходу за ребенком после его рождения, не более 50% от общего рабочего дня, текст документа опубликован в думской электронной базе данных.Согласно ТК РФ, во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет женщины и иные лица могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. Однако, как отмечают авторы законопроекта, на практике региональные отделения Фонда социального страхования РФ фактически лишают граждан данной меры поддержки и возможности получать пособие при установлении им работодателями неполного рабочего времени."Кроме того, работодателей обвиняют в умышленном злоупотреблении своими правами, признавая сокращение рабочего времени для работников несущественными для сохранения права на получения пособия, взыскивают с них денежные средства", - указали сенаторы, добавив, что при этом в судебных решениях нет единого мнения, как рассматривать данные споры ввиду отсутствия в ТК РФ или ином нормативном правовом акте понятия неполного рабочего времени и порядка его сокращения для сохранения права на получение пособия с учетом времени, необходимого для осуществления должного ухода за ребенком.Так, законопроектом предлагается дополнить ТК РФ нормой, что продолжительность неполного рабочего времени для сохранения права на получение пособия устанавливается федеральными законами.Проект федерального закона предполагает внесения изменений в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".В "одном пакете" с этим документом разработан проект закона, согласно которому продолжительность неполного рабочего времени, при которой сохраняется право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, не должна превышать 50% от нормальной продолжительности рабочего времени. Изменения вносятся в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

https://ria.ru/20211218/prazdnik-1764366100.html

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