https://ria.ru/20211218/gaz-1764336632.html

Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России

Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России - РИА Новости, 18.12.2021

Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России

Договор с Россией о поставках газа Сербии по 270 долларов на шесть месяцев позволяет официальному Белграду ежедневно сэкономить 8,6 миллиона долларов, Белград... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T00:40

2021-12-18T00:40

2021-12-18T00:40

экономика

в мире

белград (город)

сербия

газпром

александр вучич

душан баятович

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg

БЕЛГРАД, 18 дек – РИА Новости. Договор с Россией о поставках газа Сербии по 270 долларов на шесть месяцев позволяет официальному Белграду ежедневно сэкономить 8,6 миллиона долларов, Белград планирует закупать еще 4 миллиона кубометров в сутки, заявил президент Сербии Александр Вучич.Он указал, что полученная Сербией цена в шесть раз меньше европейской биржевой."Представьте себе, если бы я об этом (в ноябре - ред.) с Путиным не договорился, и с 1 января у нас была бы такая цена. Мы за 10 миллионов кубометров платили бы 17 миллионов долларов, а так платим немногим более 1,6 миллиона", - подчеркнул сербский лидер.Он напомнил, что глава госкомпании Србиягаз Душан Баятович отправляется в Санкт-Петербург, где будет вести переговоры с руководством Газпрома о дополнительных объемах, так как Сербии требуется 10 миллионов кубометров в сутки и в дальнейшем - 3 миллиарда кубометров газа в год."Посмотрим, в понедельник и вторник будем вести разговоры, сколько будем платить с 1 января за дополнительные 4 миллиона кубических метров в сутки. Мы уже только нынешним договором с Путиным сэкономили… 8,6 миллиона долларов на 6 миллионов кубометров ежедневно для Сербии", - подчеркнул Вучич.

https://ria.ru/20211206/gaz-1762111060.html

https://ria.ru/20211129/gaz-1761193862.html

белград (город)

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, белград (город), сербия, газпром, александр вучич, душан баятович, россия