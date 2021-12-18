Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
Президент Вучич: Сербия благодаря России экономит 8,6 миллионов евро на газе в сутки
БЕЛГРАД, 18 дек – РИА Новости. Договор с Россией о поставках газа Сербии по 270 долларов на шесть месяцев позволяет официальному Белграду ежедневно сэкономить 8,6 миллиона долларов, Белград планирует закупать еще 4 миллиона кубометров в сутки, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"У нас обеспечены поставки 6 миллионов кубических метров газа ежедневно. Сейчас нам требуется 10-12, за первые четыре месяца в среднем расходуем по 9-10 миллионов кубометров в сутки. Мы этих 6 миллионов кубометров получаем по 270 долларов за 1000. А на бирже сегодняшняя цена, благодаря глупым заявлениям разных политиков из Европы, сейчас составляет 1,7 тысячи и будет идти еще выше, это называется TTF", - заявил Вучич в эфире TV Pink.
Он указал, что полученная Сербией цена в шесть раз меньше европейской биржевой.
"Представьте себе, если бы я об этом (в ноябре - ред.) с Путиным не договорился, и с 1 января у нас была бы такая цена. Мы за 10 миллионов кубометров платили бы 17 миллионов долларов, а так платим немногим более 1,6 миллиона", - подчеркнул сербский лидер.
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Он напомнил, что глава госкомпании Србиягаз Душан Баятович отправляется в Санкт-Петербург, где будет вести переговоры с руководством Газпрома о дополнительных объемах, так как Сербии требуется 10 миллионов кубометров в сутки и в дальнейшем - 3 миллиарда кубометров газа в год.
"Посмотрим, в понедельник и вторник будем вести разговоры, сколько будем платить с 1 января за дополнительные 4 миллиона кубических метров в сутки. Мы уже только нынешним договором с Путиным сэкономили… 8,6 миллиона долларов на 6 миллионов кубометров ежедневно для Сербии", - подчеркнул Вучич.