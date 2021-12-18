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Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России - РИА Новости, 18.12.2021
Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
Договор с Россией о поставках газа Сербии по 270 долларов на шесть месяцев позволяет официальному Белграду ежедневно сэкономить 8,6 миллиона долларов, Белград... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T00:40
2021-12-18T00:40
экономика
в мире
белград (город)
сербия
газпром
александр вучич
душан баятович
россия
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БЕЛГРАД, 18 дек – РИА Новости. Договор с Россией о поставках газа Сербии по 270 долларов на шесть месяцев позволяет официальному Белграду ежедневно сэкономить 8,6 миллиона долларов, Белград планирует закупать еще 4 миллиона кубометров в сутки, заявил президент Сербии Александр Вучич.Он указал, что полученная Сербией цена в шесть раз меньше европейской биржевой."Представьте себе, если бы я об этом (в ноябре - ред.) с Путиным не договорился, и с 1 января у нас была бы такая цена. Мы за 10 миллионов кубометров платили бы 17 миллионов долларов, а так платим немногим более 1,6 миллиона", - подчеркнул сербский лидер.Он напомнил, что глава госкомпании Србиягаз Душан Баятович отправляется в Санкт-Петербург, где будет вести переговоры с руководством Газпрома о дополнительных объемах, так как Сербии требуется 10 миллионов кубометров в сутки и в дальнейшем - 3 миллиарда кубометров газа в год."Посмотрим, в понедельник и вторник будем вести разговоры, сколько будем платить с 1 января за дополнительные 4 миллиона кубических метров в сутки. Мы уже только нынешним договором с Путиным сэкономили… 8,6 миллиона долларов на 6 миллионов кубометров ежедневно для Сербии", - подчеркнул Вучич.
https://ria.ru/20211206/gaz-1762111060.html
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экономика, в мире, белград (город), сербия, газпром, александр вучич, душан баятович, россия
00:40 18.12.2021
 
Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России

Президент Вучич: Сербия благодаря России экономит 8,6 миллионов евро на газе в сутки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 18 дек – РИА Новости. Договор с Россией о поставках газа Сербии по 270 долларов на шесть месяцев позволяет официальному Белграду ежедневно сэкономить 8,6 миллиона долларов, Белград планирует закупать еще 4 миллиона кубометров в сутки, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"У нас обеспечены поставки 6 миллионов кубических метров газа ежедневно. Сейчас нам требуется 10-12, за первые четыре месяца в среднем расходуем по 9-10 миллионов кубометров в сутки. Мы этих 6 миллионов кубометров получаем по 270 долларов за 1000. А на бирже сегодняшняя цена, благодаря глупым заявлениям разных политиков из Европы, сейчас составляет 1,7 тысячи и будет идти еще выше, это называется TTF", - заявил Вучич в эфире TV Pink.

Он указал, что полученная Сербией цена в шесть раз меньше европейской биржевой.
"Представьте себе, если бы я об этом (в ноябре - ред.) с Путиным не договорился, и с 1 января у нас была бы такая цена. Мы за 10 миллионов кубометров платили бы 17 миллионов долларов, а так платим немногим более 1,6 миллиона", - подчеркнул сербский лидер.
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Он напомнил, что глава госкомпании Србиягаз Душан Баятович отправляется в Санкт-Петербург, где будет вести переговоры с руководством Газпрома о дополнительных объемах, так как Сербии требуется 10 миллионов кубометров в сутки и в дальнейшем - 3 миллиарда кубометров газа в год.
"Посмотрим, в понедельник и вторник будем вести разговоры, сколько будем платить с 1 января за дополнительные 4 миллиона кубических метров в сутки. Мы уже только нынешним договором с Путиным сэкономили… 8,6 миллиона долларов на 6 миллионов кубометров ежедневно для Сербии", - подчеркнул Вучич.
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