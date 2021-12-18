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Американцам угрожает ядерный холокост? При чем тут Украина

Американцы указали на просчет США, грозящий "ядерным холокостом" - РИА Новости, 18.12.2021

Американцам угрожает ядерный холокост? При чем тут Украина

Американская газета The Washington Post разместила публикацию о проектах договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности, которые накануне появились на... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T20:16

2021-12-18T20:16

2021-12-18T20:16

в мире

сша

вашингтон (город)

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американская газета The Washington Post разместила публикацию о проектах договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности, которые накануне появились на официальном портале российского МИД.Некоторых читателей возмутил критический тон, которым журналисты описали документ."Соединенные Штаты, по сути, выстрелили себе в ногу, оттолкнув Россию. Запад сделал это, продолжая высокомерно расширять НАТО все дальше на восток, несмотря на возражения России", — отметил один из них."Вполне разумно, что Россия хочет иметь вокруг своих границ кольцо стран, которые не входят в состав НАТО", — задумались в комментариях."Путин никому не угрожает. Это фантазии — особенно вся эта истерика по поводу выбора момента для вторжения", — написал читатель."Пока мы видим только то, что делают другие страны, и не замечаем, что мы сами делаем по отношению к другим, мир будет ускользать из наших рук. Необходимо открыто признавать свою ответственность и вину", — резюмировал пользователь.Документы, опубликованные в пятницу российским внешнеполитическим ведомством, уже переданы Вашингтону и его союзникам. Проект, в частности, предполагает предоставление странами НАТО гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента Джо Байдена сообщило, что в США изучили проект. Часть предложений Вашингтон назвал "полезными", однако также заговорил и о "неприемлемых" пунктах. Собеседник также сообщил журналистам, что США планируют дать России ответ "примерно на следующей неделе".

https://ria.ru/20211218/garantii-1764341223.html

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

https://ria.ru/20211217/doverie-1764148095.html

сша

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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия