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Американцам угрожает ядерный холокост? При чем тут Украина
Американцы указали на просчет США, грозящий "ядерным холокостом" - РИА Новости, 18.12.2021
Американцам угрожает ядерный холокост? При чем тут Украина
Американская газета The Washington Post разместила публикацию о проектах договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности, которые накануне появились на... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T20:16
2021-12-18T20:16
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американская газета The Washington Post разместила публикацию о проектах договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности, которые накануне появились на официальном портале российского МИД.Некоторых читателей возмутил критический тон, которым журналисты описали документ."Соединенные Штаты, по сути, выстрелили себе в ногу, оттолкнув Россию. Запад сделал это, продолжая высокомерно расширять НАТО все дальше на восток, несмотря на возражения России", — отметил один из них."Вполне разумно, что Россия хочет иметь вокруг своих границ кольцо стран, которые не входят в состав НАТО", — задумались в комментариях."Путин никому не угрожает. Это фантазии — особенно вся эта истерика по поводу выбора момента для вторжения", — написал читатель."Пока мы видим только то, что делают другие страны, и не замечаем, что мы сами делаем по отношению к другим, мир будет ускользать из наших рук. Необходимо открыто признавать свою ответственность и вину", — резюмировал пользователь.Документы, опубликованные в пятницу российским внешнеполитическим ведомством, уже переданы Вашингтону и его союзникам. Проект, в частности, предполагает предоставление странами НАТО гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента Джо Байдена сообщило, что в США изучили проект. Часть предложений Вашингтон назвал "полезными", однако также заговорил и о "неприемлемых" пунктах. Собеседник также сообщил журналистам, что США планируют дать России ответ "примерно на следующей неделе".
https://ria.ru/20211218/garantii-1764341223.html
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сша
вашингтон (город)
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
20:16 18.12.2021
 
Американцы указали на просчет США, грозящий "ядерным холокостом"

Читатели Washington Post: США выстрелили себе в ногу, поссорившись с Россией

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американская газета The Washington Post разместила публикацию о проектах договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности, которые накануне появились на официальном портале российского МИД.
Некоторых читателей возмутил критический тон, которым журналисты описали документ.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
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Американский эксперт признал, что Россия стремится к миру в Европе
"Соединенные Штаты, по сути, выстрелили себе в ногу, оттолкнув Россию. Запад сделал это, продолжая высокомерно расширять НАТО все дальше на восток, несмотря на возражения России", — отметил один из них.
"Вашингтон создает очень опасную ситуацию. Если Соединенные Штаты и НАТО окажутся втянутыми в любой конфликт в этом регионе, он быстро перерастет в полномасштабную войну и ядерный холокост", — заметил пользователь.
"Вполне разумно, что Россия хочет иметь вокруг своих границ кольцо стран, которые не входят в состав НАТО", — задумались в комментариях.
"Путин никому не угрожает. Это фантазии — особенно вся эта истерика по поводу выбора момента для вторжения", — написал читатель.
Офицер службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия
"Пока мы видим только то, что делают другие страны, и не замечаем, что мы сами делаем по отношению к другим, мир будет ускользать из наших рук. Необходимо открыто признавать свою ответственность и вину", — резюмировал пользователь.
Документы, опубликованные в пятницу российским внешнеполитическим ведомством, уже переданы Вашингтону и его союзникам. Проект, в частности, предполагает предоставление странами НАТО гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента Джо Байдена сообщило, что в США изучили проект. Часть предложений Вашингтон назвал "полезными", однако также заговорил и о "неприемлемых" пунктах. Собеседник также сообщил журналистам, что США планируют дать России ответ "примерно на следующей неделе".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
Вчера, 00:58
В НАТО выдвинули условие для диалога с Россией
 
В миреСШАВашингтон (город)Джо БайденНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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