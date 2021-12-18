https://ria.ru/20211218/nato-1764339447.html

Предложения России по НАТО вызвали переполох в Белом доме

Bloomberg узнал позицию США по предложениям России о НАТО - РИА Новости, 18.12.2021

Предложения России по НАТО вызвали переполох в Белом доме

Соединенные Штаты считают часть предложений России по НАТО "полезными", а другие — "неприемлемыми", сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T03:11

2021-12-18T03:11

2021-12-18T03:58

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украина

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сша

джо байден

нато

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты считают часть предложений России по НАТО "полезными", а другие — "неприемлемыми", сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента Джо Байдена, пообщавшегося с журналистами на условиях анонимности.МИД в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, если Североатлантический альянс и Вашингтон не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Россия ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ — не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

https://ria.ru/20211217/bezopasnost-1764329642.html

украина

грузия

сша

россия

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в мире, украина, грузия, сша, джо байден, нато, россия, сергей рябков, обсе