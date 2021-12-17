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В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"

В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь" - РИА Новости, 17.12.2021

В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"

Пожар на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге локализован, сообщает городское ГУ МЧС. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T23:07

2021-12-17T23:07

2021-12-17T23:15

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Пожар на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге локализован, сообщает городское ГУ МЧС.Ранее сообщалось, что пожар произошел в пятницу вечером на верхней палубе строящегося корвета "Проворный". По предварительным данным, три человека пострадали, "тяжелых" среди них нет. Площадь пожара выросла до 800 квадратных метров, пожару был присвоен четвертый ранг сложности."Пожар на Корабельной улице, 6 в Санкт-Петербурге локализован. Происходило горение на строящемся объекте. В 22.49 огонь локализован", - говорится в сообщении.Представитель экстренных служб в свою очередь сообщил РИА Новости, что пожар, по предварительной информации, локализован на площади 300 квадратных метров. Там подтвердили, что пострадали три сотрудника ФПС.Пожар тушили по четвертому номеру сложности, были привлечены от МЧС России 168 человек и 42 единицы техники. В ходе тушения пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в лечебное учреждение, сообщает ведомство.

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия