https://ria.ru/20211217/vaktsina-1764254571.html

Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" от омикрон-штамма

Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" от омикрон-штамма - РИА Новости, 17.12.2021

Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" от омикрон-штамма

Вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через 6 месяцев дают полную защиту от штамма "омикрон", заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:14

2021-12-17T15:14

2021-12-17T15:39

александр гинцбург

вакцина "спутник v"

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

омикрон-штамм коронавируса

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через 6 месяцев дают полную защиту от штамма "омикрон", заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Основной вывод... состоит в том, что та схема вакцинации, которая порядка... 6 месяцев тому назад была предложена в РФ Министерством здравоохранения нашей страны, смысл которой состоит в том, что после вакцинации "Спутником V" через полгода предлагается ревакцинация "Спутником Лайт". Так вот, эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма "омикрон", - сказал он на брифинге.Гинцбург заявил, что будет рекомендовать при "омикроне" ту же самую стратегию вакцинации и ревакцинации, что использовалась и ранее."Будем рекомендовать, во всяком случае, нашему Минздраву именно в настоящее время по-прежнему ту же самую стратегию, которая до последнего время применялась в РФ", - сказал ученый на брифинге.Гинцбург подчеркнул, что надо сосредоточить усилия на вакцинации населения по отработанной схеме.В центре Гамалеи считают, что при исследовании эффективности на большом количестве людей вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" дадут защиту против "омикрона" более 83%, заявил Гинцбург."В дальнейшем при изучении большого количества, на популяционном уровне, аналогичных сывороток, мы придем с помощью данной схемы вакцинации и ревакцинации, к тому же заключению, которое было получено по отношению к "дельта"-штамму, а именно к 83 и более процентам защиты нашего населения от "омикрона", - сказал он на брифинге.Также Гинцбург заявил, что если будут циркулировать разные штаммы COVID-19, то уже есть технология для создания вакцины, защищающей сразу от всех антигенов.По его словам, институт Гамалеи всегда занимался разработкой технологий, позволяющих реагировать на угрозы со стороны вирусных заболеваний, основная угроза состоит в том, что возбудители, в первую очередь РНК-содержащие вирусы, очень быстро меняются, нужно иметь технологии, которые позволяют перейти с одного антигенного варианта на другой."Такая технология уже создана для вируса гриппа и прекрасно апробируется сейчас в клинических испытаниях... и та же самая технология и даже в более расширенном варианте сейчас действительно апробируется для коронавируса. Опять же повторяю, независимо от того, какие еще соответственно антигенные варианты в ближайшее время возникнут", - сказал Гинцбург на брифинге.Он добавил, что таких технологий несколько, вместе они дают универсальную защиту: если одновременно будет много антигенно разных штаммов в популяции, то и на этот случай есть технологии.

https://ria.ru/20211214/antitela-1763658883.html

https://ria.ru/20211216/vaktsina-1764052057.html

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