https://ria.ru/20211217/ukraintsy-1764296747.html

В Кремле выразили уверенность, что украинский народ не потерян для России

В Кремле выразили уверенность, что украинский народ не потерян для России - РИА Новости, 17.12.2021

В Кремле выразили уверенность, что украинский народ не потерян для России

Украинцев могут оболванивать их же власти, настраивая против России, но два братских народа потерять друг друга не могут, считает пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:56

2021-12-17T17:56

2021-12-17T18:14

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дмитрий песков

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Украинцев могут оболванивать их же власти, настраивая против России, но два братских народа потерять друг друга не могут, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских – мы останемся братским народом. Да, власти могут пытаться народ оболванивать, внушать ненависть к русским, России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Но потерять друг друга два братских народа не могут", - сказал Песков в интервью в эфире телеканала RTVI."Вы видите враждебность по отношению к России, вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения – точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20210919/skandal-1750801218.html

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россия, в мире, украина, дмитрий песков, ситуация на украине