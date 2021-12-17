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В Кремле выразили уверенность, что украинский народ не потерян для России
В Кремле выразили уверенность, что украинский народ не потерян для России - РИА Новости, 17.12.2021
В Кремле выразили уверенность, что украинский народ не потерян для России
Украинцев могут оболванивать их же власти, настраивая против России, но два братских народа потерять друг друга не могут, считает пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:56
2021-12-17T18:14
россия
в мире
украина
дмитрий песков
ситуация на украине
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Украинцев могут оболванивать их же власти, настраивая против России, но два братских народа потерять друг друга не могут, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских – мы останемся братским народом. Да, власти могут пытаться народ оболванивать, внушать ненависть к русским, России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Но потерять друг друга два братских народа не могут", - сказал Песков в интервью в эфире телеканала RTVI."Вы видите враждебность по отношению к России, вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения – точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет", - подчеркнул Песков.
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россия, в мире, украина, дмитрий песков, ситуация на украине
17:56 17.12.2021 (обновлено: 18:14 17.12.2021)
 
В Кремле выразили уверенность, что украинский народ не потерян для России

Пресс-секретарь президента Песков об украинцах: братский народ потерять невозможно

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Украинцев могут оболванивать их же власти, настраивая против России, но два братских народа потерять друг друга не могут, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских – мы останемся братским народом. Да, власти могут пытаться народ оболванивать, внушать ненависть к русским, России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Но потерять друг друга два братских народа не могут", - сказал Песков в интервью в эфире телеканала RTVI.
"Вы видите враждебность по отношению к России, вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения – точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет", - подчеркнул Песков.
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