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В Раде придумали, как выявлять "генетических украинцев"

В Раде предложили способ распознать "настоящего украинца" - РИА Новости, 18.12.2021

В Раде придумали, как выявлять "генетических украинцев"

Депутат Верховной рады Николай Тищенко рассказал журналистам о проверке на "настоящих украинцев", которой подвергаются его собеседники, пишет УНИАН. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-17T20:23

2021-12-17T20:23

2021-12-18T00:00

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

ситуация на украине

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Николай Тищенко рассказал журналистам о проверке на "настоящих украинцев", которой подвергаются его собеседники, пишет УНИАН."Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь — ты не украинец", — заявил он.Он также заверил, что президент страны Владимир Зеленский является настоящим представителем своего народа, так как тоже любит этот продукт.Тищенко стал нардепом в 2019 году, он представляет партию "Слуга народа". До этого он работал телеведущим и ресторатором.

https://ria.ru/20211124/salo-1760385227.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, ситуация на украине