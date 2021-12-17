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Генсек НАТО призвал "готовиться к худшему" в ситуации на Украине
Генсек НАТО призвал "готовиться к худшему" в ситуации на Украине - РИА Новости, 17.12.2021
Генсек НАТО призвал "готовиться к худшему" в ситуации на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс быть готовым к любому развитию событий на востоке Украины. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:24
2021-12-17T12:54
в мире
украина
киев
йенс столтенберг
дмитрий песков
нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс быть готовым к любому развитию событий на востоке Украины."То, что мы сейчас видим &lt;...&gt;, это значительное, последовательное и продолжающееся усиление российского военного присутствия. &lt;…&gt; Нет никакой ясности в отношении целей такого наращивания. &lt;…&gt; Конечно, мы должны и надеемся на лучшее, но нам необходимо быть готовыми к худшему", — заявил он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Болгарии.Столтенберг пояснил, что НАТО "очень внимательно следит за тем, что делает Россия"."Мы увеличили свои разведывательные возможности по наблюдению за этим усилением, обмениваемся разведданными и, конечно, продолжаем поддерживать Украину", — отметил он.Генсек добавил, что альянс должен быть готов защитить своих союзников."Мы не видим никакой прямой угрозы кому-либо из членов альянса, но мы видим усиление напряженности, и это в первую очередь касается наших членов в регионе, в частности Болгарии", — заключил Столтенберг.В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "наступления" на Украину. В соседней республике сперва заявляли, что не фиксируют наращивания сил у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем вторжении.Как подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого нападения не планируется. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле не собираются никуда вторгаться. Он также обратил внимание на то, что НАТО постепенно подминает под себя Украину.
https://ria.ru/20211217/nato-1764187781.html
https://ria.ru/20211217/sroki-1764155583.html
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в мире, украина, киев, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, россия
12:24 17.12.2021 (обновлено: 12:54 17.12.2021)
 
Генсек НАТО призвал "готовиться к худшему" в ситуации на Украине

Генсек НАТО Столтенберг призвал альянс "готовиться к худшему" в ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс быть готовым к любому развитию событий на востоке Украины.
"То, что мы сейчас видим <...>, это значительное, последовательное и продолжающееся усиление российского военного присутствия. <…> Нет никакой ясности в отношении целей такого наращивания. <…> Конечно, мы должны и надеемся на лучшее, но нам необходимо быть готовыми к худшему", — заявил он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Болгарии.
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
11:28
Пушков уличил Столтенберга во лжи об Украине
Столтенберг пояснил, что НАТО "очень внимательно следит за тем, что делает Россия".
"Мы увеличили свои разведывательные возможности по наблюдению за этим усилением, обмениваемся разведданными и, конечно, продолжаем поддерживать Украину", — отметил он.
Генсек добавил, что альянс должен быть готов защитить своих союзников.
"Мы не видим никакой прямой угрозы кому-либо из членов альянса, но мы видим усиление напряженности, и это в первую очередь касается наших членов в регионе, в частности Болгарии", — заключил Столтенберг.
В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "наступления" на Украину. В соседней республике сперва заявляли, что не фиксируют наращивания сил у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем вторжении.
Как подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого нападения не планируется. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле не собираются никуда вторгаться. Он также обратил внимание на то, что НАТО постепенно подминает под себя Украину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
07:14
Кулеба заявил, что Украина не получила четких ответов по вступлению в НАТО
 
В миреУкраинаКиевЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
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