https://ria.ru/20211217/ukraina-1764199753.html

Генсек НАТО призвал "готовиться к худшему" в ситуации на Украине

Генсек НАТО призвал "готовиться к худшему" в ситуации на Украине - РИА Новости, 17.12.2021

Генсек НАТО призвал "готовиться к худшему" в ситуации на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс быть готовым к любому развитию событий на востоке Украины. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:24

2021-12-17T12:24

2021-12-17T12:54

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БРЮССЕЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс быть готовым к любому развитию событий на востоке Украины."То, что мы сейчас видим <...>, это значительное, последовательное и продолжающееся усиление российского военного присутствия. <…> Нет никакой ясности в отношении целей такого наращивания. <…> Конечно, мы должны и надеемся на лучшее, но нам необходимо быть готовыми к худшему", — заявил он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Болгарии.Столтенберг пояснил, что НАТО "очень внимательно следит за тем, что делает Россия"."Мы увеличили свои разведывательные возможности по наблюдению за этим усилением, обмениваемся разведданными и, конечно, продолжаем поддерживать Украину", — отметил он.Генсек добавил, что альянс должен быть готов защитить своих союзников."Мы не видим никакой прямой угрозы кому-либо из членов альянса, но мы видим усиление напряженности, и это в первую очередь касается наших членов в регионе, в частности Болгарии", — заключил Столтенберг.В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "наступления" на Украину. В соседней республике сперва заявляли, что не фиксируют наращивания сил у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем вторжении.Как подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого нападения не планируется. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле не собираются никуда вторгаться. Он также обратил внимание на то, что НАТО постепенно подминает под себя Украину.

https://ria.ru/20211217/nato-1764187781.html

https://ria.ru/20211217/sroki-1764155583.html

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в мире, украина, киев, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, россия