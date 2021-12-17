https://ria.ru/20211217/ugroza-1764159451.html

Названа самая серьезная угроза для человечества

Страны G7 назвали главную угрозу для человечества - РИА Новости, 17.12.2021

Названа самая серьезная угроза для человечества

Страны "Большой семерки" признали высокие темпы распространения омикрон-штамма коронавируса самой серьезной угрозой для здоровья человечества. Об этом... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T08:58

2021-12-17T08:58

2021-12-17T11:29

распространение коронавируса

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великобритания

g7

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Страны "Большой семерки" признали высокие темпы распространения омикрон-штамма коронавируса самой серьезной угрозой для здоровья человечества. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Великобритании.G7 призвала укреплять сотрудничество между государствами и обмениваться имеющимися данными для того, чтобы как можно скорее найти решение проблемы.В совместном заявлении также говорится о необходимости обеспечить равный доступ к прививкам и диагностике заражения.В ноябре новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. По предварительным данным, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Специалисты считают, что заразиться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20211217/omikron-1764152828.html

https://ria.ru/20211216/revaktsinatsiya-1763971387.html

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в мире, великобритания, g7, коронавирус covid-19, коронавирус в россии