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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211217/transport-1764225911.html
В Ярославле создадут общественный совет по транспортным проблемам
В Ярославле создадут общественный совет по транспортным проблемам - РИА Новости, 17.12.2021
В Ярославле создадут общественный совет по транспортным проблемам
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев инициировал создание общественного совета, который будет заниматься вопросами транспортного обслуживания... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:43
2021-12-17T13:43
ярославская область
ярославль
ярославская область
михаил евраев
александра федорова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев инициировал создание общественного совета, который будет заниматься вопросами транспортного обслуживания жителей Ярославля, сообщает правительство региона."В Ярославле по инициативе врио губернатора Михаила Евраева создается общественный совет, который будет заниматься вопросами транспортного обслуживания населения. С этим предложением глава региона выступил во время встречи с членами Общественной палаты Ярославской области… Помощь общественных активистов, по мнению врио губернатора, позволит своевременно реагировать на трудности, которые возникают в сфере общественных перевозок", - говорится в сообщении.Правительство региона информирует, что Евраев попросил членов Общественной палаты направить свои кандидатуры в состав совета.По мнению председателя Общественной палаты Ярославля Александра Федорова, изменения в работе транспорта были нужны, но надо было вводить их постепенно, шаг за шагом. "Нам вместе теперь нужно идти к улучшению ситуации, перспективы есть", – поддержал Федоров инициативу Михаила Евраева по улучшению ситуации с общественным транспортом в областном центре.Формирование транспортного совета в рамках выполнения поручения Михаила Евраева продолжается, информирует правительство региона. Предполагается, что в него войдут депутаты, эксперты отрасли, общественные активисты. Первое заседание совета должно состояться уже в декабре.По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. В связи с тем, что транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб от жителей, врио губернатора Михаил Евраев принял решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. Часть автобусов уже вышла на маршруты.
https://ria.ru/20211207/avtobusy-1762531179.html
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ярославль, ярославская область, михаил евраев, александра федорова
13:43 17.12.2021
 
В Ярославле создадут общественный совет по транспортным проблемам

Михаил Евраев создаст общественный совет по транспортным проблемам Ярославля

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев инициировал создание общественного совета, который будет заниматься вопросами транспортного обслуживания жителей Ярославля, сообщает правительство региона.
"В Ярославле по инициативе врио губернатора Михаила Евраева создается общественный совет, который будет заниматься вопросами транспортного обслуживания населения. С этим предложением глава региона выступил во время встречи с членами Общественной палаты Ярославской области… Помощь общественных активистов, по мнению врио губернатора, позволит своевременно реагировать на трудности, которые возникают в сфере общественных перевозок", - говорится в сообщении.
Правительство региона информирует, что Евраев попросил членов Общественной палаты направить свои кандидатуры в состав совета.
"Мы откликнулись на предложение главы региона, поскольку понимаем, что есть проблемы в работе общественного транспорта в Ярославле, которые могут быть решены во взаимодействии власти, общественников и с учетом мнения жителей города", - цитирует пресс-служба областного правительства председателя областной Общественной палаты Сергея Соловьева.
По мнению председателя Общественной палаты Ярославля Александра Федорова, изменения в работе транспорта были нужны, но надо было вводить их постепенно, шаг за шагом. "Нам вместе теперь нужно идти к улучшению ситуации, перспективы есть", – поддержал Федоров инициативу Михаила Евраева по улучшению ситуации с общественным транспортом в областном центре.
Вид на набережную в Ярославле - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
7 декабря, 12:18Ярославская область
В Ярославле увеличилось количество автобусов на магистральных маршрутах
Формирование транспортного совета в рамках выполнения поручения Михаила Евраева продолжается, информирует правительство региона. Предполагается, что в него войдут депутаты, эксперты отрасли, общественные активисты. Первое заседание совета должно состояться уже в декабре.
По данным регионального правительства, транспортная реформа в Ярославле началась в июле 2021 года – в городе были введены только регулируемые маршруты, а также внесены изменения в маршрутную сеть. В связи с тем, что транспортные компании города не справились с объемом перевозок, вызвав большое количество жалоб от жителей, врио губернатора Михаил Евраев принял решение о привлечении крупных российских транспортных компаний. Часть автобусов уже вышла на маршруты.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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Ярославская областьЯрославльЯрославская областьМихаил ЕвраевАлександра Федорова
 
 
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