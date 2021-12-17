16:04 17.12.2021 (обновлено: 16:05 17.12.2021)
Участница Pussy Riot получила 15 суток за демонстрацию нацистской символики
Суд назначил участнице Pussy Riot Алехиной 15 суток за демонстрацию нацистской символики
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница группы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста участнице Pussy Riot Марии Алехиной по протоколу о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман.
"Суд назначил Алехиной 15 суток ареста по статье 20.3 КоАП. Это максимальное наказание по данной статье", - рассказал защитник.
Полиция в четверг вечером задержала Алехину, ночь она провела в отделении полиции Тверского района.
Как пояснил адвокат, обвинения связаны с публикацией в соцсети изображения со свастикой в 2015 году.
Преображенский суд Москвы в сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Ей запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.