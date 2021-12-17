https://ria.ru/20211217/sud-1764267992.html

Участница Pussy Riot получила 15 суток за демонстрацию нацистской символики

Участница Pussy Riot получила 15 суток за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 17.12.2021

Участница Pussy Riot получила 15 суток за демонстрацию нацистской символики

Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста участнице Pussy Riot Марии Алехиной по протоколу о пропаганде и публичном демонстрировании... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:04

2021-12-17T16:04

2021-12-17T16:05

происшествия

москва

мария алехина

pussy riot

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста участнице Pussy Riot Марии Алехиной по протоколу о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман.Полиция в четверг вечером задержала Алехину, ночь она провела в отделении полиции Тверского района.Как пояснил адвокат, обвинения связаны с публикацией в соцсети изображения со свастикой в 2015 году.Преображенский суд Москвы в сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Ей запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.

https://ria.ru/20211206/simvolika-1762311478.html

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происшествия, москва, мария алехина, pussy riot