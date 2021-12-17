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Участница Pussy Riot получила 15 суток за демонстрацию нацистской символики
Участница Pussy Riot получила 15 суток за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 17.12.2021
Участница Pussy Riot получила 15 суток за демонстрацию нацистской символики
Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста участнице Pussy Riot Марии Алехиной по протоколу о пропаганде и публичном демонстрировании... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:04
2021-12-17T16:05
происшествия
москва
мария алехина
pussy riot
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста участнице Pussy Riot Марии Алехиной по протоколу о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман.Полиция в четверг вечером задержала Алехину, ночь она провела в отделении полиции Тверского района.Как пояснил адвокат, обвинения связаны с публикацией в соцсети изображения со свастикой в 2015 году.Преображенский суд Москвы в сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Ей запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.
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происшествия, москва, мария алехина, pussy riot
16:04 17.12.2021 (обновлено: 16:05 17.12.2021)
 
Участница Pussy Riot получила 15 суток за демонстрацию нацистской символики

Суд назначил участнице Pussy Riot Алехиной 15 суток за демонстрацию нацистской символики

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница группы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста участнице Pussy Riot Марии Алехиной по протоколу о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской символики, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман.
"Суд назначил Алехиной 15 суток ареста по статье 20.3 КоАП. Это максимальное наказание по данной статье", - рассказал защитник.
Полиция в четверг вечером задержала Алехину, ночь она провела в отделении полиции Тверского района.
Как пояснил адвокат, обвинения связаны с публикацией в соцсети изображения со свастикой в 2015 году.
Преображенский суд Москвы в сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Ей запретили выходить из дома с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции. Позднее Мосгорсуд оставил этот приговор без изменения.
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ПроисшествияМоскваМария АлехинаPussy Riot
 
 
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