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Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики - РИА Новости, 17.12.2021
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики
Президент России Владимир Путин обсудил вопросы внутренней и внешней политики с членами Совбеза РФ, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:21
2021-12-17T18:42
россия
политика
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил вопросы внутренней и внешней политики с членами Совбеза РФ, сообщается на сайте Кремля.Совещание прошло в режиме видеоконференции."Обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики", - говорится в сообщении.Добавляется, что в совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, начальник генштаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
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россия, политика, владимир путин, совет безопасности рф
18:21 17.12.2021 (обновлено: 18:42 17.12.2021)
 
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики

Президент Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил вопросы внутренней и внешней политики с членами Совбеза РФ, сообщается на сайте Кремля.
Совещание прошло в режиме видеоконференции.
"Обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, начальник генштаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.
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