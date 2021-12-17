https://ria.ru/20211217/sovbez-1764302012.html

Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики

Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики - РИА Новости, 17.12.2021

Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики

Президент России Владимир Путин обсудил вопросы внутренней и внешней политики с членами Совбеза РФ, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:21

2021-12-17T18:21

2021-12-17T18:42

россия

политика

владимир путин

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760576131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79871026276db3480be1143883572298.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил вопросы внутренней и внешней политики с членами Совбеза РФ, сообщается на сайте Кремля.Совещание прошло в режиме видеоконференции."Обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики", - говорится в сообщении.Добавляется, что в совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, начальник генштаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны Валерий Герасимов.

https://ria.ru/20211217/rossiya-1764259375.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, политика, владимир путин, совет безопасности рф