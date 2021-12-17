https://ria.ru/20211217/solntse-1764168846.html
На Солнце четвертый день подряд фиксируют мощные вспышки
На Солнце четвертый день подряд фиксируют мощные вспышки - РИА Новости, 17.12.2021
На Солнце четвертый день подряд фиксируют мощные вспышки
На Солнце четвертый день подряд наблюдается череда вспышек, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:08
2021-12-17T10:08
2021-12-17T12:43
российская академия наук
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. На Солнце четвертый день подряд наблюдается череда вспышек, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.С 14 декабря ученые зафиксировали 34 вспышки класса С. Ночью 17 декабря была зафиксирована более мощная вспышка класса М. Индекс активности Солнца был поднят до оранжевого уровня.В четверг утром по московскому времени произошел корональный выброс массы, связанный со вспышкой класса C, однако отмечается, что выброс массы не был направлен в сторону Земли.Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Как пояснял заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Сергей Кузин, облака плазмы, которые выбрасывает в такие моменты Солнце, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле.Слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.
https://ria.ru/20211215/solntse-1763764947.html
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российская академия наук, космос - риа наука, солнце, земля
10:08 17.12.2021 (обновлено: 12:43 17.12.2021)
На Солнце четвертый день подряд фиксируют мощные вспышки
Ученые четвертый день подряд фиксируют мощные вспышки на Солнце
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
На Солнце
четвертый день подряд наблюдается череда вспышек, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН
.
С 14 декабря ученые зафиксировали 34 вспышки класса С. Ночью 17 декабря была зафиксирована более мощная вспышка класса М. Индекс активности Солнца был поднят до оранжевого уровня.
В четверг утром по московскому времени произошел корональный выброс массы, связанный со вспышкой класса C, однако отмечается, что выброс массы не был направлен в сторону Земли
.
Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Как пояснял заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Сергей Кузин, облака плазмы, которые выбрасывает в такие моменты Солнце, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле.
Слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.