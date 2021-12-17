https://ria.ru/20211217/solntse-1764168846.html

На Солнце четвертый день подряд фиксируют мощные вспышки

На Солнце четвертый день подряд фиксируют мощные вспышки - РИА Новости, 17.12.2021

На Солнце четвертый день подряд фиксируют мощные вспышки

На Солнце четвертый день подряд наблюдается череда вспышек, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:08

2021-12-17T10:08

2021-12-17T12:43

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. На Солнце четвертый день подряд наблюдается череда вспышек, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.С 14 декабря ученые зафиксировали 34 вспышки класса С. Ночью 17 декабря была зафиксирована более мощная вспышка класса М. Индекс активности Солнца был поднят до оранжевого уровня.В четверг утром по московскому времени произошел корональный выброс массы, связанный со вспышкой класса C, однако отмечается, что выброс массы не был направлен в сторону Земли.Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Как пояснял заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Сергей Кузин, облака плазмы, которые выбрасывает в такие моменты Солнце, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле.Слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.

https://ria.ru/20211215/solntse-1763764947.html

https://ria.ru/20211031/solntse-1757125402.html

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российская академия наук, космос - риа наука, солнце, земля