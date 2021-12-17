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Украинцы признались в слабости перед русскими
Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром" - РИА Новости, 17.12.2021
Украинцы признались в слабости перед русскими
Украинские "патриоты" умирают на Донбассе за Украину, которая до сих пор остается частью "Русского мира". Такое мнение в эфире YouTube-канала Islnd высказал... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T01:45
2021-12-17T01:45
2021-12-17T01:45
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МОСКВА, 17 дек РИА Новости. Украинские "патриоты" умирают на Донбассе за Украину, которая до сих пор остается частью "Русского мира". Такое мнение в эфире YouTube-канала Islnd высказал львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов."На кону стоит целая страна, и этот кусочек, который оккупирован, он на самом деле является таким маленьким, извините за слова, аппендиксом, который является частью организма, и он сейчас воспаленный. Поэтому на кону значительно больше. Это вырывание всей страны в полном составе из Русского мира. И тут мы, к большому сожалению, слабые", - сказал Дроздов.Все российское, что есть на Украине, делает Украину страной, относящейся к Русскому миру, - резюмировал журналист.Дроздов регулярно допускает скандальные высказывания, в том числе в адрес Украины. Так, он называл соотечественников "паскудными и орусевшими". Кроме того, он неоднократно оскорблял русскоязычных жителей страны.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились в том числе на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергают все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
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в мире, украина, остап дроздов, ситуация на украине, россия
Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
Львовский журналист Дроздов признал, что Украина слаба перед "Русским миром"
МОСКВА, 17 дек РИА Новости.
Украинские "патриоты" умирают на Донбассе
за Украину
, которая до сих пор остается частью "Русского мира". Такое мнение в эфире YouTube-канала Islnd
высказал львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов
.
"На кону стоит целая страна, и этот кусочек, который оккупирован, он на самом деле является таким маленьким, извините за слова, аппендиксом, который является частью организма, и он сейчас воспаленный. Поэтому на кону значительно больше. Это вырывание всей страны в полном составе из Русского мира. И тут мы, к большому сожалению, слабые", - сказал Дроздов.
Все российское, что есть на Украине, делает Украину страной, относящейся к Русскому миру, - резюмировал журналист.
Дроздов регулярно допускает скандальные высказывания, в том числе в адрес Украины. Так, он называл соотечественников "паскудными и орусевшими". Кроме того, он неоднократно оскорблял русскоязычных жителей страны.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились в том числе на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР
. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию
во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергают все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.