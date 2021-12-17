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Украинцы признались в слабости перед русскими
Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром" - РИА Новости, 17.12.2021
Украинцы признались в слабости перед русскими
Украинские "патриоты" умирают на Донбассе за Украину, которая до сих пор остается частью "Русского мира". Такое мнение в эфире YouTube-канала Islnd высказал... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T01:45
2021-12-17T01:45
в мире
украина
остап дроздов
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 17 дек РИА Новости. Украинские "патриоты" умирают на Донбассе за Украину, которая до сих пор остается частью "Русского мира". Такое мнение в эфире YouTube-канала Islnd высказал львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов."На кону стоит целая страна, и этот кусочек, который оккупирован, он на самом деле является таким маленьким, извините за слова, аппендиксом, который является частью организма, и он сейчас воспаленный. Поэтому на кону значительно больше. Это вырывание всей страны в полном составе из Русского мира. И тут мы, к большому сожалению, слабые", - сказал Дроздов.Все российское, что есть на Украине, делает Украину страной, относящейся к Русскому миру, - резюмировал журналист.Дроздов регулярно допускает скандальные высказывания, в том числе в адрес Украины. Так, он называл соотечественников "паскудными и орусевшими". Кроме того, он неоднократно оскорблял русскоязычных жителей страны.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились в том числе на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергают все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
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в мире, украина, остап дроздов, ситуация на украине, россия
01:45 17.12.2021
 
Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"

Львовский журналист Дроздов признал, что Украина слаба перед "Русским миром"

CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren / Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren /
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МОСКВА, 17 дек РИА Новости. Украинские "патриоты" умирают на Донбассе за Украину, которая до сих пор остается частью "Русского мира". Такое мнение в эфире YouTube-канала Islnd высказал львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов.
"На кону стоит целая страна, и этот кусочек, который оккупирован, он на самом деле является таким маленьким, извините за слова, аппендиксом, который является частью организма, и он сейчас воспаленный. Поэтому на кону значительно больше. Это вырывание всей страны в полном составе из Русского мира. И тут мы, к большому сожалению, слабые", - сказал Дроздов.
Все российское, что есть на Украине, делает Украину страной, относящейся к Русскому миру, - резюмировал журналист.
Дроздов регулярно допускает скандальные высказывания, в том числе в адрес Украины. Так, он называл соотечественников "паскудными и орусевшими". Кроме того, он неоднократно оскорблял русскоязычных жителей страны.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
 
В миреУкраинаОстап ДроздовСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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