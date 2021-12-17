https://ria.ru/20211217/sk-1764171879.html

Главы СК России и Белоруссии проведут переговоры в Санкт-Петербурге

Главы СК России и Белоруссии проведут переговоры в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 17.12.2021

Главы СК России и Белоруссии проведут переговоры в Санкт-Петербурге

Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где запланированы переговоры с его российским коллегой... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:25

2021-12-17T10:25

2021-12-17T10:26

белоруссия

минск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595736823_0:176:3328:2048_1920x0_80_0_0_c209e00507962e31282e921ebeb1e5c5.jpg

МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где запланированы переговоры с его российским коллегой Александром Бастрыкиным, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского ведомства.Отмечается, что в рамках рабочей встречи запланировано обсуждение и обмен мнениями по вопросам совершенствования досудебного уголовного производства, перспективных направлений взаимодействия в рамках международных договоров в уголовно-правовой сфере.Подчеркивается, что с момента образования СК Белоруссии и России криминалистические подразделения ведомств конструктивно взаимодействуют в части изучения опыта организации работы, обмена информацией о новых методах экспертных исследований, современных образцах криминалистической техники и специального оборудования, оказания практической помощи при расследовании уголовных дел прошлых лет.В сообщении говорится, что российские криминалисты, специализирующиеся на применении психологических методов активизации памяти и проведения когнитивного интервью, неоднократно оказывали практическую помощь белорусским коллегам в проведении следственных действий. Также следователями областных аппаратов и Минска на постоянной основе в криминалистические подразделения СК России направляются видеоматериалы, изъятые с различных мест происшествий, для улучшения качества и получения более четкого изображения лиц предполагаемых преступников, регистрационных знаков автомашин и иных предметов. Белорусскими следователями активно применяются в работе российские программные комплексы "Мобильный криминалист". Это позволяет максимально качественно извлекать интересующую следствие информацию из мобильных средств связи и компьютерной техники.

https://ria.ru/20211213/soyuz-1763465032.html

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761910166.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, минск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия