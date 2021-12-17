10:25 17.12.2021 (обновлено: 10:26 17.12.2021)
Главы СК России и Белоруссии проведут переговоры в Санкт-Петербурге
Дмитрий Гора и Александр Бастрыкин проведут переговоры в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где запланированы переговоры с его российским коллегой Александром Бастрыкиным, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского ведомства.
"В ходе визита запланировано проведение рабочей встречи руководителей двух ведомств, посещение Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, подписание программы сотрудничества двух ведомств в области криминалистического обеспечения предварительного расследования на 2022-2023 годы", - говорится в сообщении на сайте белорусского СК.
Отмечается, что в рамках рабочей встречи запланировано обсуждение и обмен мнениями по вопросам совершенствования досудебного уголовного производства, перспективных направлений взаимодействия в рамках международных договоров в уголовно-правовой сфере.
Подчеркивается, что с момента образования СК Белоруссии и России криминалистические подразделения ведомств конструктивно взаимодействуют в части изучения опыта организации работы, обмена информацией о новых методах экспертных исследований, современных образцах криминалистической техники и специального оборудования, оказания практической помощи при расследовании уголовных дел прошлых лет.
В сообщении говорится, что российские криминалисты, специализирующиеся на применении психологических методов активизации памяти и проведения когнитивного интервью, неоднократно оказывали практическую помощь белорусским коллегам в проведении следственных действий. Также следователями областных аппаратов и Минска на постоянной основе в криминалистические подразделения СК России направляются видеоматериалы, изъятые с различных мест происшествий, для улучшения качества и получения более четкого изображения лиц предполагаемых преступников, регистрационных знаков автомашин и иных предметов. Белорусскими следователями активно применяются в работе российские программные комплексы "Мобильный криминалист". Это позволяет максимально качественно извлекать интересующую следствие информацию из мобильных средств связи и компьютерной техники.