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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211217/sindrom-1764150191.html
Что бывает после "омикрона"
Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона" - РИА Новости, 17.12.2021
Что бывает после "омикрона"
Будет ли постковидный синдром после коронавирусной инфекции, вызванной омикрон-штаммом, отличаться от последствий других вариантов COVID-19, рассказал в... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T02:08
2021-12-17T02:08
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
заурбек шугушев
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Будет ли постковидный синдром после коронавирусной инфекции, вызванной омикрон-штаммом, отличаться от последствий других вариантов COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбек Шугушев.Постковидным синдромом называют недомогание, которое в течение продолжительного времени могут испытывать люди, перенесшие коронавирусную инфекцию. Наиболее распространенные жалобы пациентов и выявляемые врачами риски при этом бывают связаны с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, отметил доктор медицинских наук, врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев. Скорее всего, последствия заражения омикрон-штаммом не будут сильно отличаться от этой картины, считает он.По его словам, особенно опасными бывают нарушения, которые проявляются в первые три недели после выздоровления от COVID-19."(При коронавирусной инфекции, – ред.) в организме начинается так называемое системное воспаление, и когда это происходит в сосудистой стенке, воспаление приводит к тромбообразованию. Мы можем вылечиться от COVID-19, но воспаление (в сосудах, – ред.) может еще очень долго сохраняться. Особенно критичны первые три недели после выздоровления, в это время возможны тромбозы, соответственно, велик риск инфарктов, инсультов", – предупредил Шугушев.По наблюдениям медиков, для вызванной омикрон-штаммом коронавирусной инфекции характерны такие симптомы, как усталость, головная боль, ломота в суставах. Эти ощущения могут сохраняться у переболевшего COVID-19 человека даже дольше, чем осложнения, связанные с сердечно-сосудистой системой, добавил врач.Некоторые специалисты высказывают мнение, что омикрон-штамм вызывает более легкую форму COVID-19, чем другие варианты коронавируса. Если это действительно так, то и долгосрочные последствия болезни будут менее выраженными, считает кардиолог."Есть слабая надежда, что постковидные осложнения будут другие, нежели у дельта-штамма, надеюсь, что он ("омикрон", – ред.) будет легче протекать. Если это произойдет, то, соответственно, и постковидных осложнений будет меньше", – предположил Заурбек Шугушев в интервью радио Sputnik.Свести к минимуму риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции, можно с помощью вакцинации. Это единственный способ предотвратить тяжелое течение болезни и развитие постковидных осложнений, заключил врач.
https://ria.ru/20211216/koronavirus-1763980626.html
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общество, коронавирус covid-19, заурбек шугушев, омикрон-штамм коронавируса
02:08 17.12.2021
 
Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"

Врач Шугушев предупредил об опасности образования тромбов у перенесших омикрон-штамм

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationШприцы на фоне надписи "Омикрон"
Шприцы на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Будет ли постковидный синдром после коронавирусной инфекции, вызванной омикрон-штаммом, отличаться от последствий других вариантов COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбек Шугушев.
Постковидным синдромом называют недомогание, которое в течение продолжительного времени могут испытывать люди, перенесшие коронавирусную инфекцию. Наиболее распространенные жалобы пациентов и выявляемые врачами риски при этом бывают связаны с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, отметил доктор медицинских наук, врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев. Скорее всего, последствия заражения омикрон-штаммом не будут сильно отличаться от этой картины, считает он.
"Мы говорим про омикрон-штамм коронавируса чисто теоретически, как он поведет себя на практике в России, пока неизвестно. Если мы экстраполируем данные, которые мы имеем по индийскому штамму ("дельта", – ред.), то уже доказано, что коронавирус поражает все органы и ткани. Зависит индивидуально от человека, но чаще всего бывают осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы", – сказал врач.
По его словам, особенно опасными бывают нарушения, которые проявляются в первые три недели после выздоровления от COVID-19.
"(При коронавирусной инфекции, – ред.) в организме начинается так называемое системное воспаление, и когда это происходит в сосудистой стенке, воспаление приводит к тромбообразованию. Мы можем вылечиться от COVID-19, но воспаление (в сосудах, – ред.) может еще очень долго сохраняться. Особенно критичны первые три недели после выздоровления, в это время возможны тромбозы, соответственно, велик риск инфарктов, инсультов", – предупредил Шугушев.
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По наблюдениям медиков, для вызванной омикрон-штаммом коронавирусной инфекции характерны такие симптомы, как усталость, головная боль, ломота в суставах. Эти ощущения могут сохраняться у переболевшего COVID-19 человека даже дольше, чем осложнения, связанные с сердечно-сосудистой системой, добавил врач.
"Коронавирус очень хорошо проникает в нервную систему и, к сожалению, способен жить в ней долгие месяцы. Поэтому многие люди после инфекции жалуются на то, что у них долго не восстанавливается обоняние, вкус, они чувствуют повышенную утомляемость, разбитость, головную боль", – объяснил Шугушев.
Некоторые специалисты высказывают мнение, что омикрон-штамм вызывает более легкую форму COVID-19, чем другие варианты коронавируса. Если это действительно так, то и долгосрочные последствия болезни будут менее выраженными, считает кардиолог.
"Есть слабая надежда, что постковидные осложнения будут другие, нежели у дельта-штамма, надеюсь, что он ("омикрон", – ред.) будет легче протекать. Если это произойдет, то, соответственно, и постковидных осложнений будет меньше", – предположил Заурбек Шугушев в интервью радио Sputnik.
Свести к минимуму риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции, можно с помощью вакцинации. Это единственный способ предотвратить тяжелое течение болезни и развитие постковидных осложнений, заключил врач.
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Заурбек ШугушевОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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