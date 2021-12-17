https://ria.ru/20211217/sindrom-1764150191.html

Что бывает после "омикрона"

Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона" - РИА Новости, 17.12.2021

Что бывает после "омикрона"

Будет ли постковидный синдром после коронавирусной инфекции, вызванной омикрон-штаммом, отличаться от последствий других вариантов COVID-19, рассказал в... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T02:08

2021-12-17T02:08

2021-12-17T02:08

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

заурбек шугушев

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Будет ли постковидный синдром после коронавирусной инфекции, вызванной омикрон-штаммом, отличаться от последствий других вариантов COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбек Шугушев.Постковидным синдромом называют недомогание, которое в течение продолжительного времени могут испытывать люди, перенесшие коронавирусную инфекцию. Наиболее распространенные жалобы пациентов и выявляемые врачами риски при этом бывают связаны с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, отметил доктор медицинских наук, врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара "РЖД-Медицина" Заурбек Шугушев. Скорее всего, последствия заражения омикрон-штаммом не будут сильно отличаться от этой картины, считает он.По его словам, особенно опасными бывают нарушения, которые проявляются в первые три недели после выздоровления от COVID-19."(При коронавирусной инфекции, – ред.) в организме начинается так называемое системное воспаление, и когда это происходит в сосудистой стенке, воспаление приводит к тромбообразованию. Мы можем вылечиться от COVID-19, но воспаление (в сосудах, – ред.) может еще очень долго сохраняться. Особенно критичны первые три недели после выздоровления, в это время возможны тромбозы, соответственно, велик риск инфарктов, инсультов", – предупредил Шугушев.По наблюдениям медиков, для вызванной омикрон-штаммом коронавирусной инфекции характерны такие симптомы, как усталость, головная боль, ломота в суставах. Эти ощущения могут сохраняться у переболевшего COVID-19 человека даже дольше, чем осложнения, связанные с сердечно-сосудистой системой, добавил врач.Некоторые специалисты высказывают мнение, что омикрон-штамм вызывает более легкую форму COVID-19, чем другие варианты коронавируса. Если это действительно так, то и долгосрочные последствия болезни будут менее выраженными, считает кардиолог."Есть слабая надежда, что постковидные осложнения будут другие, нежели у дельта-штамма, надеюсь, что он ("омикрон", – ред.) будет легче протекать. Если это произойдет, то, соответственно, и постковидных осложнений будет меньше", – предположил Заурбек Шугушев в интервью радио Sputnik.Свести к минимуму риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции, можно с помощью вакцинации. Это единственный способ предотвратить тяжелое течение болезни и развитие постковидных осложнений, заключил врач.

https://ria.ru/20211216/koronavirus-1763980626.html

https://ria.ru/20211216/chuma-1763966978.html

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общество, коронавирус covid-19, заурбек шугушев, омикрон-штамм коронавируса