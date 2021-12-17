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Республика Мордовия
https://ria.ru/20211217/sezd-1764322515.html
Глава Мордовии поприветствовал участников съезда финно-угорских народов
Глава Мордовии поприветствовал участников съезда финно-угорских народов - РИА Новости, 17.12.2021
Глава Мордовии поприветствовал участников съезда финно-угорских народов
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в работе съезда Общероссийского общественного движения "Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации",... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T20:21
2021-12-17T20:21
республика мордовия
саранск
республика мордовия
артем здунов
россия
петр тултаев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в работе съезда Общероссийского общественного движения "Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации", который проходит в эти дни в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики.Мероприятие направлено на сохранение самобытности и традиций многонационального народа страны, развитие межнационального сотрудничества и гармонизацию межэтнических отношений. Участниками съезда стали представители 43 субъектов России с компактным проживанием финно-угорских народов.Глава региона отметил, что финно-угорские народы пронесли свои традиции через столетия. "У наших народов неповторимый дух родства. Ваш съезд играет очень важную роль в культурном коде многонациональной России. Вы - образец государственного единения, в том числе и на международной арене", - подчеркнул Здунов.Глава Мордовии обратил особое внимание на необходимость усиления работы некоммерческих организаций. "Сейчас у НКО очень много возможностей. Фонды предлагают множество грантов для реализации ваших идей. В этом году финансирование получили 30 проектов, и это не предел. Притом многие идеи были высоко оценены на федеральном уровне", - сказал руководитель региона.В своем докладе о результатах работы председатель Ассоциации финно-угорских народов России Пётр Тултаев отметил, что в ближайшие годы нужно сосредоточиться над интеграцией в цифровое пространство. "Финно-угорские языки народов России уже появились в онлайн-переводчиках, под них адаптирован интерфейс социальных сетей. Стоит задача активнее работать в этом направлении и продвигать родные языки и культуру в сети Интернет", - подчеркивается в сообщении.
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саранск, республика мордовия, артем здунов, россия, петр тултаев
20:21 17.12.2021
 
Глава Мордовии поприветствовал участников съезда финно-угорских народов

Глава Мордовии Здунов поприветствовал участников съезда финно-угорских народов

© Фото : портал Республики МордовияВременно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артем Здунов
Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : портал Республики Мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в работе съезда Общероссийского общественного движения "Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации", который проходит в эти дни в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики.
Мероприятие направлено на сохранение самобытности и традиций многонационального народа страны, развитие межнационального сотрудничества и гармонизацию межэтнических отношений. Участниками съезда стали представители 43 субъектов России с компактным проживанием финно-угорских народов.
"Глава республики поприветствовал делегатов на мокшанском и эрзянском языках (два мордовских языка – ред.) и поблагодарил членов Ассоциации финно-угорских народов России за сохранение самобытной культуры", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что финно-угорские народы пронесли свои традиции через столетия. "У наших народов неповторимый дух родства. Ваш съезд играет очень важную роль в культурном коде многонациональной России. Вы - образец государственного единения, в том числе и на международной арене", - подчеркнул Здунов.
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Глава Мордовии обратил особое внимание на необходимость усиления работы некоммерческих организаций. "Сейчас у НКО очень много возможностей. Фонды предлагают множество грантов для реализации ваших идей. В этом году финансирование получили 30 проектов, и это не предел. Притом многие идеи были высоко оценены на федеральном уровне", - сказал руководитель региона.
В своем докладе о результатах работы председатель Ассоциации финно-угорских народов России Пётр Тултаев отметил, что в ближайшие годы нужно сосредоточиться над интеграцией в цифровое пространство. "Финно-угорские языки народов России уже появились в онлайн-переводчиках, под них адаптирован интерфейс социальных сетей. Стоит задача активнее работать в этом направлении и продвигать родные языки и культуру в сети Интернет", - подчеркивается в сообщении.
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Республика МордовияСаранскРеспублика МордовияАртем ЗдуновРоссияПетр Тултаев
 
 
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