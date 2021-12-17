"Угрозы Байдена России выглядят как отчаяние"

15:32 17.12.2021 (обновлено: 17:57 17.12.2021)
Financial Times заявила об отчаянии Байдена в отношениях с Россией
FT: угрозы Байдена санкциями в адрес России выглядят все более отчаянными
© AP Photo / Charlie RiedelПрезидент США Джо Байден в Канзасе
© AP Photo / Charlie Riedel
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Угроза наложить на Россию серьезные экономические санкции, скорее всего, не будет эффективной, пишет старший научный сотрудник Школы управления имени Кеннеди Гарвардского университета Меган Грин в статье для Financial Times.
"Распространение цифровых валют и альтернативных платежных систем создало множество лазеек в санкционных ограничениях, давая возможность оперировать средствами вне долларовых структур", — считает эксперт.
По мнению Грин, неэффективности американских санкций в значительной степени способствует Китай, помогающий странам обходить их.
Также ученый обратила внимание на страх американского руководства потерять имидж в случае решения о снятии ограничений. Это приводит к тому, что находящаяся под санкциями страна не прикладывает усилий к улучшению отношений, поскольку США даже при желании будет трудно убрать их.
Автор отмечает, что все это применимо и к России. Разногласия между Москвой и Вашингтоном по поводу Украины глубоки, и жесткие ограничения только усугубят ситуацию, поскольку становятся неподходящим инструментом для разрешения конфликта.
"Угроза Байдена наложить более серьезные санкции на Россию все больше выглядит как жест отчаяния", — заключила Грин.
В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
По данным Bloomberg, новые возможные санкции США и ЕС против России из-за Украины могут затронуть банки, доступ к платежным системам, оборонные и энергетические компании.
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