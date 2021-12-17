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"Угрозы Байдена России выглядят как отчаяние"
Financial Times заявила об отчаянии Байдена в отношениях с Россией - РИА Новости, 17.12.2021
"Угрозы Байдена России выглядят как отчаяние"
Угроза наложить на Россию серьезные экономические санкции, скорее всего, не будет эффективной, пишет старший научный сотрудник Школы управления имени Кеннеди... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:32
2021-12-17T17:57
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Угроза наложить на Россию серьезные экономические санкции, скорее всего, не будет эффективной, пишет старший научный сотрудник Школы управления имени Кеннеди Гарвардского университета Меган Грин в статье для Financial Times.По мнению Грин, неэффективности американских санкций в значительной степени способствует Китай, помогающий странам обходить их.Также ученый обратила внимание на страх американского руководства потерять имидж в случае решения о снятии ограничений. Это приводит к тому, что находящаяся под санкциями страна не прикладывает усилий к улучшению отношений, поскольку США даже при желании будет трудно убрать их.Автор отмечает, что все это применимо и к России. Разногласия между Москвой и Вашингтоном по поводу Украины глубоки, и жесткие ограничения только усугубят ситуацию, поскольку становятся неподходящим инструментом для разрешения конфликта.В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.По данным Bloomberg, новые возможные санкции США и ЕС против России из-за Украины могут затронуть банки, доступ к платежным системам, оборонные и энергетические компании.
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в мире, вашингтон (город), москва, нато, гарвардский университет, россия
15:32 17.12.2021 (обновлено: 17:57 17.12.2021)
 
Financial Times заявила об отчаянии Байдена в отношениях с Россией

FT: угрозы Байдена санкциями в адрес России выглядят все более отчаянными

© AP Photo / Charlie RiedelПрезидент США Джо Байден в Канзасе
Президент США Джо Байден в Канзасе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Угроза наложить на Россию серьезные экономические санкции, скорее всего, не будет эффективной, пишет старший научный сотрудник Школы управления имени Кеннеди Гарвардского университета Меган Грин в статье для Financial Times.
"Распространение цифровых валют и альтернативных платежных систем создало множество лазеек в санкционных ограничениях, давая возможность оперировать средствами вне долларовых структур", — считает эксперт.
По мнению Грин, неэффективности американских санкций в значительной степени способствует Китай, помогающий странам обходить их.
Также ученый обратила внимание на страх американского руководства потерять имидж в случае решения о снятии ограничений. Это приводит к тому, что находящаяся под санкциями страна не прикладывает усилий к улучшению отношений, поскольку США даже при желании будет трудно убрать их.
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Автор отмечает, что все это применимо и к России. Разногласия между Москвой и Вашингтоном по поводу Украины глубоки, и жесткие ограничения только усугубят ситуацию, поскольку становятся неподходящим инструментом для разрешения конфликта.

"Угроза Байдена наложить более серьезные санкции на Россию все больше выглядит как жест отчаяния", — заключила Грин.

В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
По данным Bloomberg, новые возможные санкции США и ЕС против России из-за Украины могут затронуть банки, доступ к платежным системам, оборонные и энергетические компании.
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