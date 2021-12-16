https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764143679.html

Блумберг: санкции ЕС и США против России могут затронуть оборонные компании

Блумберг: санкции ЕС и США против России могут затронуть оборонные компании - РИА Новости, 16.12.2021

Блумберг: санкции ЕС и США против России могут затронуть оборонные компании

Помимо энергетического и банковского секторов, новые санкции США и ЕС против России по Украине могут затронуть и оборонные компании, передает агентство Блумберг РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T23:29

2021-12-16T23:29

2021-12-16T23:45

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Помимо энергетического и банковского секторов, новые санкции США и ЕС против России по Украине могут затронуть и оборонные компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники."Это (разрабатываемый документ по санкциям - ред.) включает меры, нацеленные на российские финансовые институты, банки и доступ к платежным системам, в том числе SWIFT; оборонные компании; энергетический сектор, в том числе угольный и технологический экспорт; новый санкционный режим по гибридным атакам, добавляющий больше лиц к уже существующим санкционным спискам и прекращающий безвизовые поездки для владельцев дипломатических паспортов", - говорится в материале агентства.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и по своему усмотрению, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.

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экономика, сша, россия