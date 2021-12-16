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Блумберг: санкции ЕС и США против России могут затронуть оборонные компании
Блумберг: санкции ЕС и США против России могут затронуть оборонные компании - РИА Новости, 16.12.2021
Блумберг: санкции ЕС и США против России могут затронуть оборонные компании
Помимо энергетического и банковского секторов, новые санкции США и ЕС против России по Украине могут затронуть и оборонные компании, передает агентство Блумберг РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T23:29
2021-12-16T23:45
экономика
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россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Помимо энергетического и банковского секторов, новые санкции США и ЕС против России по Украине могут затронуть и оборонные компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники."Это (разрабатываемый документ по санкциям - ред.) включает меры, нацеленные на российские финансовые институты, банки и доступ к платежным системам, в том числе SWIFT; оборонные компании; энергетический сектор, в том числе угольный и технологический экспорт; новый санкционный режим по гибридным атакам, добавляющий больше лиц к уже существующим санкционным спискам и прекращающий безвизовые поездки для владельцев дипломатических паспортов", - говорится в материале агентства.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и по своему усмотрению, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
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экономика, сша, россия
23:29 16.12.2021 (обновлено: 23:45 16.12.2021)
 
Блумберг: санкции ЕС и США против России могут затронуть оборонные компании

Блумберг: новые санкции ЕС и США против России могут затронуть оборонные компании

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Помимо энергетического и банковского секторов, новые санкции США и ЕС против России по Украине могут затронуть и оборонные компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Это (разрабатываемый документ по санкциям - ред.) включает меры, нацеленные на российские финансовые институты, банки и доступ к платежным системам, в том числе SWIFT; оборонные компании; энергетический сектор, в том числе угольный и технологический экспорт; новый санкционный режим по гибридным атакам, добавляющий больше лиц к уже существующим санкционным спискам и прекращающий безвизовые поездки для владельцев дипломатических паспортов", - говорится в материале агентства.
РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и по своему усмотрению, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
18:41
Европарламент принял резолюцию по Украине, призвав к санкциям против России
 
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