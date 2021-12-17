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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20211217/ryazan-1764302511.html
Рязанская область сыграла особую роль в битве за Москву, считает губернатор
Рязанская область сыграла особую роль в битве за Москву, считает губернатор - РИА Новости, 17.12.2021
Рязанская область сыграла особую роль в битве за Москву, считает губернатор
Рязанской области принадлежит особая роль в сражении за Москву в годы Великой Отечественной войны, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на церемонии... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:24
2021-12-17T18:24
рязанская область
общество
рязанская область
москва
великая отечественная война (1941-1945)
николай любимов
россия
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РЯЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Рязанской области принадлежит особая роль в сражении за Москву в годы Великой Отечественной войны, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на церемонии вручения свидетельств о государственной регистрации официальной символики муниципальных образований региона в Государственном геральдическом регистре РФ.Николай Любимов отметил, что на церемонии вручаются знаковые награды и свидетельства – грамоты о присвоении почетного звания Рязанской области "Рубеж воинской доблести" и документы о регистрации официальной символики в Государственном геральдическом регистре России.Регионального звания "Рубеж воинской славы" удостоены четыре муниципальных образования Кораблинского района: город Кораблино, село Яблонево, деревни Новоселово и Николаевка. Любимов обратил внимание на то, что присвоение почетного звания происходит в год 80-летия начала контрнаступления под Москвой, а Рязанской области принадлежит особая роль в сражении за столицу."Жители нашего региона проявили беспримерное мужество, героизм и отвагу. Я всегда с гордостью повторяю: Рязанская область – родина свыше 350 Героев Советского Союза, более 60 полных кавалеров ордена Славы. Столько героев нет ни в одном другом регионе. Почетное звание "Рубеж воинской доблести" – это наш общий вклад в дело сохранения исторической правды о подвиге народа. Пока мы помним о героях, гордимся ими, передаем память о них из поколения в поколение, наша страна будет сильной и непобедимой", – сказал Любимов.Глава региона также отметил важность работы геральдического совета при губернаторе Рязанской области, который совместно с министерством по делам территорий и информационной политике региона занимается разработкой официальной символики муниципальных образований. К работе привлечены органы местного самоуправления, эксперты, краеведы, историки и сами местные жители."В результате получаются геральдические символы, которые не просто учитывают неповторимость и особенности каждой территории, а делают ее узнаваемой. Такая символика играет важную роль в объединении жителей, стимулирует людей к созидательной работе, укрепляет патриотический настрой, чувство гордости за свой поселок или село, учит молодежь ответственности за будущее родного края", – сказал Николай Любимов.В ходе торжественной церемонии было вручено 15 свидетельств о государственной регистрации официальной символики муниципальных образований Рязанской области в Государственном геральдическом регистре РФ. Их губернатор области вручил руководителям сельских поселений Касимовского, Клепиковского и Сараевского районов региона. В целом, герб и флаг есть у всех муниципальных районов и городских округов, всех городских поселений. Сейчас разрабатывается официальная символика для всех сельских поселений области. Более 80% эту работу уже завершили.
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общество, рязанская область, москва, великая отечественная война (1941-1945), николай любимов, россия
18:24 17.12.2021
 
Рязанская область сыграла особую роль в битве за Москву, считает губернатор

Глава Рязанской области Любимов считает, что регион сыграл особую роль в битве за Москву

© Фото : пресс-служба правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов на открытии новой линии завода
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на открытии новой линии завода - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Рязанской области принадлежит особая роль в сражении за Москву в годы Великой Отечественной войны, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на церемонии вручения свидетельств о государственной регистрации официальной символики муниципальных образований региона в Государственном геральдическом регистре РФ.
Николай Любимов отметил, что на церемонии вручаются знаковые награды и свидетельства – грамоты о присвоении почетного звания Рязанской области "Рубеж воинской доблести" и документы о регистрации официальной символики в Государственном геральдическом регистре России.
"Они, так или иначе, связаны с историческим прошлым региона, с делом сохранения памяти о земляках, героях, их вкладом в судьбоносные для страны и области события. К этой важной работе жители Рязанской области относятся всегда с особым вниманием и уважением", – сказал глава региона.
Регионального звания "Рубеж воинской славы" удостоены четыре муниципальных образования Кораблинского района: город Кораблино, село Яблонево, деревни Новоселово и Николаевка. Любимов обратил внимание на то, что присвоение почетного звания происходит в год 80-летия начала контрнаступления под Москвой, а Рязанской области принадлежит особая роль в сражении за столицу.
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"Жители нашего региона проявили беспримерное мужество, героизм и отвагу. Я всегда с гордостью повторяю: Рязанская область – родина свыше 350 Героев Советского Союза, более 60 полных кавалеров ордена Славы. Столько героев нет ни в одном другом регионе. Почетное звание "Рубеж воинской доблести" – это наш общий вклад в дело сохранения исторической правды о подвиге народа. Пока мы помним о героях, гордимся ими, передаем память о них из поколения в поколение, наша страна будет сильной и непобедимой", – сказал Любимов.
Глава региона также отметил важность работы геральдического совета при губернаторе Рязанской области, который совместно с министерством по делам территорий и информационной политике региона занимается разработкой официальной символики муниципальных образований. К работе привлечены органы местного самоуправления, эксперты, краеведы, историки и сами местные жители.
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"В результате получаются геральдические символы, которые не просто учитывают неповторимость и особенности каждой территории, а делают ее узнаваемой. Такая символика играет важную роль в объединении жителей, стимулирует людей к созидательной работе, укрепляет патриотический настрой, чувство гордости за свой поселок или село, учит молодежь ответственности за будущее родного края", – сказал Николай Любимов.
В ходе торжественной церемонии было вручено 15 свидетельств о государственной регистрации официальной символики муниципальных образований Рязанской области в Государственном геральдическом регистре РФ. Их губернатор области вручил руководителям сельских поселений Касимовского, Клепиковского и Сараевского районов региона. В целом, герб и флаг есть у всех муниципальных районов и городских округов, всех городских поселений. Сейчас разрабатывается официальная символика для всех сельских поселений области. Более 80% эту работу уже завершили.
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