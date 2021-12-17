https://ria.ru/20211217/reznik-1764190559.html

Петербургского экс-депутата Резника обвинили в приобретении марихуаны

Петербургского экс-депутата Резника обвинили в приобретении марихуаны - РИА Новости, 17.12.2021

Петербургского экс-депутата Резника обвинили в приобретении марихуаны

Бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника обвиняют в приобретении более 18 граммов марихуаны без цели сбыта, передает... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:43

2021-12-17T11:43

2021-12-17T11:43

происшествия

санкт-петербург

максим резник

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника обвиняют в приобретении более 18 граммов марихуаны без цели сбыта, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда, где сегодня начались слушания дела по существу."Резник обвиняется в том, что незаконно приобрел без цели сбыта наркотическое вещество каннабис (марихуана) массой 18,2 грамма, что является значительным размером", - зачитала представитель гособвинения на судебном заседании.По версии следствия, Резник хранил наркотик у себя до обыска 9 марта, который прошел в квартире у его дальнего родственника Ивана Дорофеева на канале Грибоедова. "В квартире на канале Грибоедова выложил его из сумки на стол, после чего покинул помещение 9 марта во время обыска", - сказала представитель гособвинения. Сам Резник сообщил, что суть предъявленного обвинения ему не понятна.Также на заседании выступил свидетель Игорь Мальцев, который был понятым при обыске 9 марта. Он сообщил, что видел, как Резник выложил на стол в квартире Дорофеева во время обыска из своей сумки две баночки, в одной из которых, предположительно, был наркотик.Ранее в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщали, что 11 марта этого года Невский районный суд города отправил в СИЗО родственника Резника Ивана Дорофеева, которого обвиняют в покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков. По версии следствия, Дорофеев незаконно приобрел сушеные части конопли массой более 6 граммов и хранил у себя дома для продажи.Резник находится под домашним арестом, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). Санкции этой статьи предусматривают либо штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Своей вины он не признает.

https://ria.ru/20210219/inostrantsy-1598127330.html

https://ria.ru/20210913/konoplya-1749886444.html

https://ria.ru/20201226/narkotiki-1591026699.html

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происшествия, санкт-петербург, максим резник, россия