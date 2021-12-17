https://ria.ru/20211217/putin-1764305992.html

Песков отметил уникальную харизму Путина

Песков отметил уникальную харизму Путина - РИА Новости, 17.12.2021

Песков отметил уникальную харизму Путина

Среди влиятельных мировых политиков по харизме президент РФ Владимир Путин уникален, как и бывшие канцлеры Германии Гельмут Коль и Ангела Меркель, экс-президент РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:38

2021-12-17T18:38

2021-12-17T19:34

владимир путин

дмитрий песков

в мире

жак ширак

си цзиньпин

гельмут коль

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Среди влиятельных мировых политиков по харизме президент РФ Владимир Путин уникален, как и бывшие канцлеры Германии Гельмут Коль и Ангела Меркель, экс-президент Франции Жак Ширак, председатель КНР Си Цзиньпин, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI."По харизме Путин уникален", - ответил Песков на вопрос, кто из влиятельных политиков равноценен президенту по харизме.Песков отметил, что российский лидер уникален и по оставленному следу в истории, тут можно говорить и о Гельмуте Коле, Ангеле Меркель, Жаке Шираке, Си Цзиньпине."По уже имеющемуся следу в истории он тоже уникален, хотя по ряду параметров можно говорить о (Гельмуте - ред.) Коле, о той же Ангеле Меркель с ее влиянием на европейском континенте, в мировых делах, которое трудно было переоценить, можно говорить о Жаке Шираке (это я говорю о тех, с кем он пересекался), можно уже говорить о Си Цзиньпине в Китае", - добавил он и отметил, что это не значит, что Путина можно поставить на "одну линию по харизме" с данными политиками.

https://ria.ru/20211217/peskov-1764304397.html

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владимир путин, дмитрий песков, в мире, жак ширак, си цзиньпин, гельмут коль, россия