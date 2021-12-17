https://ria.ru/20211217/putin-1764305992.html
Песков отметил уникальную харизму Путина
Песков отметил уникальную харизму Путина - РИА Новости, 17.12.2021
Песков отметил уникальную харизму Путина
Среди влиятельных мировых политиков по харизме президент РФ Владимир Путин уникален, как и бывшие канцлеры Германии Гельмут Коль и Ангела Меркель, экс-президент РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:38
2021-12-17T18:38
2021-12-17T19:34
владимир путин
дмитрий песков
в мире
жак ширак
си цзиньпин
гельмут коль
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Среди влиятельных мировых политиков по харизме президент РФ Владимир Путин уникален, как и бывшие канцлеры Германии Гельмут Коль и Ангела Меркель, экс-президент Франции Жак Ширак, председатель КНР Си Цзиньпин, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI."По харизме Путин уникален", - ответил Песков на вопрос, кто из влиятельных политиков равноценен президенту по харизме.Песков отметил, что российский лидер уникален и по оставленному следу в истории, тут можно говорить и о Гельмуте Коле, Ангеле Меркель, Жаке Шираке, Си Цзиньпине."По уже имеющемуся следу в истории он тоже уникален, хотя по ряду параметров можно говорить о (Гельмуте - ред.) Коле, о той же Ангеле Меркель с ее влиянием на европейском континенте, в мировых делах, которое трудно было переоценить, можно говорить о Жаке Шираке (это я говорю о тех, с кем он пересекался), можно уже говорить о Си Цзиньпине в Китае", - добавил он и отметил, что это не значит, что Путина можно поставить на "одну линию по харизме" с данными политиками.
https://ria.ru/20211217/peskov-1764304397.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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владимир путин, дмитрий песков, в мире, жак ширак, си цзиньпин, гельмут коль, россия
18:38 17.12.2021 (обновлено: 19:34 17.12.2021)
Песков отметил уникальную харизму Путина
Пресс-секретарь президента Песков: по харизме, по следу в истории Путин уникален
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Среди влиятельных мировых политиков по харизме президент РФ Владимир Путин
уникален, как и бывшие канцлеры Германии Гельмут Коль
и Ангела Меркель
, экс-президент Франции Жак Ширак
, председатель КНР Си Цзиньпин
, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
в эфире телеканала RTVI
.
"По харизме Путин уникален", - ответил Песков на вопрос, кто из влиятельных политиков равноценен президенту по харизме.
Песков отметил, что российский лидер уникален и по оставленному следу в истории, тут можно говорить и о Гельмуте Коле, Ангеле Меркель, Жаке Шираке, Си Цзиньпине.
"По уже имеющемуся следу в истории он тоже уникален, хотя по ряду параметров можно говорить о (Гельмуте - ред.) Коле, о той же Ангеле Меркель с ее влиянием на европейском континенте, в мировых делах, которое трудно было переоценить, можно говорить о Жаке Шираке (это я говорю о тех, с кем он пересекался), можно уже говорить о Си Цзиньпине в Китае", - добавил он и отметил, что это не значит, что Путина можно поставить на "одну линию по харизме" с данными политиками.