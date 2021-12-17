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Туризм
https://ria.ru/20211217/puteshestviya-1764207249.html
Эксперты сообщили, в каких отелях останавливаются туристы в новогоднюю ночь
Эксперты сообщили, в каких отелях останавливаются туристы в новогоднюю ночь - РИА Новости, 17.12.2021
Эксперты сообщили, в каких отелях останавливаются туристы в новогоднюю ночь
Названы города и категории отелей, в которых туристы проведут новогоднюю ночь, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:56
2021-12-17T12:56
туризм
калининград
санкт-петербург
сочи
москва
новый год
новости - туризм
отели
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Названы города и категории отелей, в которых туристы проведут новогоднюю ночь, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей на 31 декабря. Наибольшим спросом пользуются объекты размещения в Москве, их доля за год увеличилась на треть, до 32 процентов.Вторую строчку занял Сочи, где, как и в прошлом году, отметят праздник 14 процентов клиентов сервиса.Третий в списке — Санкт-Петербург. Его доля — 12,5 процента заказов, что на 60 процентов меньше, чем год назад.Также в список вошли Казань с долей в три процента и Калининград, куда в ночь с 31 декабря на 1 января оформлено два процента заказов.В этом году цены на отели категории три звезды на новогоднюю ночь не изменились и составляют в среднем пять тысяч рублей. Зато четырехзвездочные гостиницы заметно подорожали — в среднем с 6,9 до 8,6 тысячи рублей. "Пятерки", наоборот, подешевел с 20,3 до 17,2 тысячи рублей.
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калининград, санкт-петербург, сочи, москва, новый год, новости - туризм, отели, гостиницы, туризм
12:56 17.12.2021
 
Эксперты сообщили, в каких отелях останавливаются туристы в новогоднюю ночь

Эксперты рассказали, какие отели выбирают туристы для празднования Нового года

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПраздничный салют во время празднования Нового года во Владивостоке. 31 декабря 2017
Праздничный салют во время празднования Нового года во Владивостоке. 31 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Названы города и категории отелей, в которых туристы проведут новогоднюю ночь, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей на 31 декабря. Наибольшим спросом пользуются объекты размещения в Москве, их доля за год увеличилась на треть, до 32 процентов.
Вторую строчку занял Сочи, где, как и в прошлом году, отметят праздник 14 процентов клиентов сервиса.
Третий в списке — Санкт-Петербург. Его доля — 12,5 процента заказов, что на 60 процентов меньше, чем год назад.
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Также в список вошли Казань с долей в три процента и Калининград, куда в ночь с 31 декабря на 1 января оформлено два процента заказов.
В этом году цены на отели категории три звезды на новогоднюю ночь не изменились и составляют в среднем пять тысяч рублей. Зато четырехзвездочные гостиницы заметно подорожали — в среднем с 6,9 до 8,6 тысячи рублей. "Пятерки", наоборот, подешевел с 20,3 до 17,2 тысячи рублей.
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