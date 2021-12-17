https://ria.ru/20211217/puteshestviya-1764207249.html

Эксперты сообщили, в каких отелях останавливаются туристы в новогоднюю ночь

Эксперты сообщили, в каких отелях останавливаются туристы в новогоднюю ночь - РИА Новости, 17.12.2021

Эксперты сообщили, в каких отелях останавливаются туристы в новогоднюю ночь

Названы города и категории отелей, в которых туристы проведут новогоднюю ночь, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:56

2021-12-17T12:56

2021-12-17T12:56

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Названы города и категории отелей, в которых туристы проведут новогоднюю ночь, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей на 31 декабря. Наибольшим спросом пользуются объекты размещения в Москве, их доля за год увеличилась на треть, до 32 процентов.Вторую строчку занял Сочи, где, как и в прошлом году, отметят праздник 14 процентов клиентов сервиса.Третий в списке — Санкт-Петербург. Его доля — 12,5 процента заказов, что на 60 процентов меньше, чем год назад.Также в список вошли Казань с долей в три процента и Калининград, куда в ночь с 31 декабря на 1 января оформлено два процента заказов.В этом году цены на отели категории три звезды на новогоднюю ночь не изменились и составляют в среднем пять тысяч рублей. Зато четырехзвездочные гостиницы заметно подорожали — в среднем с 6,9 до 8,6 тысячи рублей. "Пятерки", наоборот, подешевел с 20,3 до 17,2 тысячи рублей.

https://ria.ru/20211215/dolgov-1763608690.html

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