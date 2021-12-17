https://ria.ru/20211217/puteshestviya-1764207249.html
Эксперты сообщили, в каких отелях останавливаются туристы в новогоднюю ночь
Эксперты сообщили, в каких отелях останавливаются туристы в новогоднюю ночь - РИА Новости, 17.12.2021
Эксперты сообщили, в каких отелях останавливаются туристы в новогоднюю ночь
Названы города и категории отелей, в которых туристы проведут новогоднюю ночь, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:56
2021-12-17T12:56
2021-12-17T12:56
туризм
калининград
санкт-петербург
сочи
москва
новый год
новости - туризм
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151205/65/1512056500_0:233:2814:1816_1920x0_80_0_0_79b8172ee04800360e7bbeb39987b394.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Названы города и категории отелей, в которых туристы проведут новогоднюю ночь, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей на 31 декабря. Наибольшим спросом пользуются объекты размещения в Москве, их доля за год увеличилась на треть, до 32 процентов.Вторую строчку занял Сочи, где, как и в прошлом году, отметят праздник 14 процентов клиентов сервиса.Третий в списке — Санкт-Петербург. Его доля — 12,5 процента заказов, что на 60 процентов меньше, чем год назад.Также в список вошли Казань с долей в три процента и Калининград, куда в ночь с 31 декабря на 1 января оформлено два процента заказов.В этом году цены на отели категории три звезды на новогоднюю ночь не изменились и составляют в среднем пять тысяч рублей. Зато четырехзвездочные гостиницы заметно подорожали — в среднем с 6,9 до 8,6 тысячи рублей. "Пятерки", наоборот, подешевел с 20,3 до 17,2 тысячи рублей.
https://ria.ru/20211215/dolgov-1763608690.html
https://ria.ru/20211210/kursk-1762934996.html
калининград
санкт-петербург
сочи
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151205/65/1512056500_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_ae0c18ea3906bcd6fda67ebbf67fb95a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, санкт-петербург, сочи, москва, новый год, новости - туризм, отели, гостиницы, туризм
Эксперты сообщили, в каких отелях останавливаются туристы в новогоднюю ночь
Эксперты рассказали, какие отели выбирают туристы для празднования Нового года
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Названы города и категории отелей, в которых туристы проведут новогоднюю ночь, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей на 31 декабря. Наибольшим спросом пользуются объекты размещения в Москве, их доля за год увеличилась на треть, до 32 процентов.
Вторую строчку занял Сочи, где, как и в прошлом году, отметят праздник 14 процентов клиентов сервиса.
Третий в списке — Санкт-Петербург. Его доля — 12,5 процента заказов, что на 60 процентов меньше, чем год назад.
Также в список вошли Казань с долей в три процента и Калининград, куда в ночь с 31 декабря на 1 января оформлено два процента заказов.
В этом году цены на отели категории три звезды на новогоднюю ночь не изменились и составляют в среднем пять тысяч рублей. Зато четырехзвездочные гостиницы заметно подорожали — в среднем с 6,9 до 8,6 тысячи рублей. "Пятерки", наоборот, подешевел с 20,3 до 17,2 тысячи рублей.