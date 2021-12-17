https://ria.ru/20211217/propaganda-1764153474.html

В конгрессе США призвали остановить "пропаганду" Китая в Twitter

В конгрессе США призвали остановить "пропаганду" Китая в Twitter - РИА Новости, 17.12.2021

В конгрессе США призвали остановить "пропаганду" Китая в Twitter

Четырнадцать республиканцев из обеих палат конгресса США в совместном письме призвали нового руководителя компании Twitter Парага Агравала не позволить властям... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T04:16

2021-12-17T04:16

2021-12-17T04:16

в мире

технологии

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сша

китай

джек дорси

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Четырнадцать республиканцев из обеих палат конгресса США в совместном письме призвали нового руководителя компании Twitter Парага Агравала не позволить властям Китая использовать социальную сеть в качестве платформы для пропаганды."Сегодня Коммунистическая партия Китая использует Twitter, заблокированную в Китае платформу, для распространения своей дезинформации по всему миру о мирных продемократических протестах в Гонконге, происхождении COVID-19, продолжающемся геноциде в Синьцзяне и исчезновении спортсменов", - говорится в письме конгрессменов.Они надеются, что новое руководство Twitter позволит выстроить заново "здоровый диалог" между конгрессом и компанией.Обращение подписали 13 членов палаты представителей и один сенатор.В конце ноября компания Twitter Inc. опубликовала заявление об отставке своего руководителя Джека Дорси. Его место занял Параг Агравал, до этого работавший техническим директором в Twitter.

https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764136508.html

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в мире, технологии, twitter, сша, китай, джек дорси