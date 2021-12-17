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В конгрессе США призвали остановить "пропаганду" Китая в Twitter
В конгрессе США призвали остановить "пропаганду" Китая в Twitter - РИА Новости, 17.12.2021
В конгрессе США призвали остановить "пропаганду" Китая в Twitter
Четырнадцать республиканцев из обеих палат конгресса США в совместном письме призвали нового руководителя компании Twitter Парага Агравала не позволить властям... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T04:16
2021-12-17T04:16
2021-12-17T04:16
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Четырнадцать республиканцев из обеих палат конгресса США в совместном письме призвали нового руководителя компании Twitter Парага Агравала не позволить властям Китая использовать социальную сеть в качестве платформы для пропаганды."Сегодня Коммунистическая партия Китая использует Twitter, заблокированную в Китае платформу, для распространения своей дезинформации по всему миру о мирных продемократических протестах в Гонконге, происхождении COVID-19, продолжающемся геноциде в Синьцзяне и исчезновении спортсменов", - говорится в письме конгрессменов.Они надеются, что новое руководство Twitter позволит выстроить заново "здоровый диалог" между конгрессом и компанией.Обращение подписали 13 членов палаты представителей и один сенатор.В конце ноября компания Twitter Inc. опубликовала заявление об отставке своего руководителя Джека Дорси. Его место занял Параг Агравал, до этого работавший техническим директором в Twitter.
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в мире, технологии, twitter, сша, китай, джек дорси
В конгрессе США призвали остановить "пропаганду" Китая в Twitter
В конгрессе США призвали главу Twitter Агравала остановить "пропаганду" Китая в соцсети