https://ria.ru/20211217/politseyskiy-1764167222.html

В Петербурге полицейский случайно подстрелил себя

В Петербурге полицейский случайно подстрелил себя - РИА Новости, 17.12.2021

В Петербурге полицейский случайно подстрелил себя

Полицейский в Санкт-Петербурге получил травму из-за произвольного выстрела по неосторожности, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T09:58

2021-12-17T09:58

2021-12-17T09:59

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Полицейский в Санкт-Петербурге получил травму из-за произвольного выстрела по неосторожности, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Ранее местные СМИ сообщили, что сотрудник полиции в Московском районе Петербурга в комнате для чистки оружия случайно выстрелил себе в ногу. Ему потребовалась медицинская помощь.По этому факту проводится служебная проверка.

https://ria.ru/20211018/politsiya-1755076634.html

санкт-петербург

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2021

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происшествия, санкт-петербург