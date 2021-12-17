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Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского

Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского - РИА Новости, 17.12.2021

Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского

В российском Крыму, в отличие от украинского, соблюдаются права жителей, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин рассказал в Генеральной ассамблее... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T01:43

2021-12-17T01:43

2021-12-17T01:44

в мире

севастополь

республика крым

генеральная ассамблея оон

россия

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ООН, 17 дек – РИА Новости. В российском Крыму, в отличие от украинского, соблюдаются права жителей, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин рассказал в Генеральной ассамблее. Также он призвал желающих иностранцев приехать и убедиться в этом лично.Генассамблея ООН приняла в четверг резолюцию Украины, посвященную положению в области прав человека в Крыму и Севастополе. Авторы резолюции обвиняют Россию в нарушении прав населения Крыма, в том числе крымских татар, и осуждает отказ Москвы уважать украинское законодательство на полуострове. За документ проголосовали 65 стран, против – 25, воздержались 85 государств.Комментируя эту резолюцию, Геннадий Кузьмин заявил, что Россия гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым, и будет защищать эти права."В российском Крыму (в отличие от украинского) на законодательном уровне четко закреплена линия на соблюдение языкового равенства и разнообразия. Сегодня, в отличие от украинского периода, активно функционируют бюджетные крымско-татарский телеканал "Миллет" ("Народ") и радиоканал "Ветан" ("Родина")", - сказал Кузьмин.По его словам, школы, где в украинский период велось обучение на крымско-татарском языке, повсеместно сохранились, и этот список даже расширился. "Для них в короткий период был налажен выпуск учебников на крымско-татарском языке. Кстати, уровень владения русским языком украинцев и крымских татар примерно одинаков – 99,4% и 99,8% соответственно", - отметил он.Как заявил Кузьмин, за семилетний период в Крыму построено более 40 новых мечетей, завершается строительство главной соборной мечети вместимостью около 4 тысяч человек.Кроме того, по его словам, после возвращения Крыма в состав РФ "на полуострове отмечается устойчивый рост доходов регионального бюджета"."С 2014 года он увеличился в три раза. Набирает обороты жилищное строительство, промышленное производство, укрепляет свои позиции традиционно важный курортно-туристический сектор. Всего на социальные проекты в сферах здравоохранения, образования и культуры выделяется около 60% доходной части республиканского бюджета", - указал дипломат.По его словам, в ответ на энергетическую блокаду Крыма Украиной в 2015 году были оперативно налажены временные схемы электроснабжения полуострова: завезены сотни мобильных генераторов повышенной мощности, создан "энергомост" – через Керченский пролив с Кубани проложены энергокабели и парный магистральный газопровод. "К настоящему времени проблема энергоснабжения Крыма успешно решена", - отметил Кузьмин."После преступного введения Киевом в 2014 году водной блокады Крыма путем перекрытия Северо-Крымского канала в центре приоритетного внимания оказался вопрос безопасности водоснабжения полуострова. Для его решения уже запущено 100 км новых трубопроводов, в марте 2021 года запущен водозабор "Бельбек" (50 тысяч кубических метров воды в сутки), до конца года планируется завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов", - заявил зампостпреда.Как подчеркнул Кузьмин, с 2015 года в Крыму отремонтировано более 950 км дорог, а к 2024 году планируется модернизировать еще 2 тысячи километров дорог.Дипломат напомнил, что в 2018 году завершено строительство Крымского моста, по нему открыто автомобильное и железнодорожное сообщение. В 2020 году начала действовать автомобильная трасса "Таврида", которая соединила Керчь и Севастополь, добавил он.Дипломат также указал на новый международный аэропорт имени Айвазовского в Симферополе, который заработал в 2018 году. Аэропорт рассчитан на обслуживание до 10 млн человек в год."Российский Крым максимально открыт к посещению иностранными гостями: все, кто искренне заинтересован в ознакомлении с жизнью крымчан, могут это сделать в любой момент" - заявил Кузьмин.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211214/zelenskiy-1763676941.html

https://ria.ru/20211215/aviasoobschenie-1763954231.html

https://ria.ru/20211216/priglashenie-1763972022.html

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в мире, севастополь, республика крым, генеральная ассамблея оон, россия