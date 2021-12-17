https://ria.ru/20211217/oms-1764263402.html

Эксперты: проект обновления тарифов ОМС нуждается в доработке

Эксперты: проект обновления тарифов ОМС нуждается в доработке - РИА Новости, 17.12.2021

Эксперты: проект обновления тарифов ОМС нуждается в доработке

Проект изменения тарифов ОМС по ряду хронических заболеваний может привести к снижению объемов медицинской помощи по ряду направлений, считают эксперты,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:50

2021-12-17T15:50

2021-12-17T15:50

медицина

россия

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Проект изменения тарифов ОМС по ряду хронических заболеваний может привести к снижению объемов медицинской помощи по ряду направлений, считают эксперты, принявшие участие в онлайн-конференции в рамках обсуждения проекта модели клинико-статистических групп "Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов".Проект новой модели КСГ предусматривает разгруппировку тарифов по ряду заболеваний гастроэнтерологического, пульмонологического, ревматологического, дерматологического профилей, а также в ряде направлений педиатрии."Разгруппировка трифов – в целом прогрессивный процесс. Мы его поддерживаем, пациенты тоже. Современные методы лечения могут дать шанс пациентам на новую жизнь. Но, с другой стороны, уже сложилась достаточно непростая многокомпонентная система, связанная с получением лекарств. Этот вопрос достаточно значим для огромной группы населения, страдающей воспалительными заболеваниями", - считает руководитель Московского областного ревматологического центра Дмитрий Каратеев.По его словам, первые проявления этих заболеваний приходятся на достаточно молодой и социально активный возраст - 30-40 лет. В случае, если такие пациенты в результате разгруппировки в существующем варианте не смогут получать достаточно дорогие лекарства через систему ОМС, они будут стремиться получать статус инвалидов для того, чтобы иметь доступ к медикаментам, полагает Каратеев. "Суммарно такие больные составляют более 1% населения. Получение лекарств через ОМС поможет им сохранить социальную активность", - отметил он.Как отметил академик РАН, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Евгений Насонов, у экспертов есть понимание и наработки, которые позволяют действовать максимально эффективно для пациента, однако по какой-то причине не были учтены при разработке тарифов.Он добавил, что генно-инженерная биологическая терапия (ГИБТ), применяемая при лечении пациентов с ревматическими, кожными заболеваниями и болезнями ЖКТ в настоящее время также используются для лечения коронавирусной инфекции. "И если мы сейчас в силу ряда обстоятельств нарушим процесс изучения и имплементации этих лекарств, то наши пациенты не только останутся без лечения, но и окажутся безоружными перед лицом инфекции COVID-19, поскольку прерывание лечения увеличивает риск заболеть", - заявил Насонов.Профессор кафедры госпитальной терапии и иммунологии с курсом ПО Красноярского госмедуниверситета Елена Собко добавила, что "низкие коэффициенты затратоемкости и формирование дешевых тарифов в ряде схем проекта в пульмонологическом направлении не покрывают стоимость одного введения генно-инженерного биологического препарата, при этом в ЛПУ есть еще и затраты на диагностику, сопутствующую терапию, пребывание на койке, зарплату медперсонала".Как считает заведующая лабораторией спондилоартритов НИИ имени В.А. Насоновой Татьяна Дубинина, "на том этапе, на котором находится проект обновления тарифов, лучше не внедрять его в следующем году". "Нужно выбрать все лучшее, сопоставить риски, выработать конструктивное решение и добиться консенсуса. Разгруппировка – это правильно, но надо сделать ее корректно", - заключила она.

https://ria.ru/20211215/oms-1763880591.html

https://ria.ru/20211202/gospitalizatsiya-1761790209.html

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медицина, россия