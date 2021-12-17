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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211217/omikron-1764257468.html
В РАН предположили, из-за чего появился штамм "омикрон"
В РАН предположили, из-за чего появился штамм "омикрон" - РИА Новости, 17.12.2021
В РАН предположили, из-за чего появился штамм "омикрон"
Новый штамм коронавируса "омикрон" мог возникнуть из-за воздействия лекарств для лечения инфекции, вызываемой штаммом "дельта", считает президент Российской... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:28
2021-12-17T15:32
распространение коронавируса
юар
воз
российская академия наук
здоровье - общество
александр сергеев (ран)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" мог возникнуть из-за воздействия лекарств для лечения инфекции, вызываемой штаммом "дельта", считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон"."Сейчас складывается впечатление, что вирус действительно был в таком состоянии, когда его "заставляли" мутировать для того, чтобы он принял такой новый облик", - сказал Сергеев в пятницу на пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".По словам Сергеева, насчет возникновения "омикрона" есть разные теории - "начиная с конспирологии до более осмысленных"."Это могло было быть связано с тем, что испытывалось какое-то лекарственное средство в отношении "дельты" в каком-то мировом регионе. И вирус, который оказался под давлением таких новых лекарственных препаратов, сильно мутировал", - добавил глава РАН.Ранее ряд специалистов предположили, что "омикрон" мог появиться в организме пациента, страдающего иммунодефицитом, но при этом проходящего лечение от коронавируса.
https://ria.ru/20211217/omikron-1764152828.html
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юар, воз, российская академия наук, здоровье - общество, александр сергеев (ран), коронавирус в россии
15:28 17.12.2021 (обновлено: 15:32 17.12.2021)
 
В РАН предположили, из-за чего появился штамм "омикрон"

Глава РАН Сергеев: штамм "омикрон" мог возникнуть из-за действия лекарств против "дельты"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" мог возникнуть из-за воздействия лекарств для лечения инфекции, вызываемой штаммом "дельта", считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Всемирная организация здравоохранения в конце ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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"Сейчас складывается впечатление, что вирус действительно был в таком состоянии, когда его "заставляли" мутировать для того, чтобы он принял такой новый облик", - сказал Сергеев в пятницу на пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".
По словам Сергеева, насчет возникновения "омикрона" есть разные теории - "начиная с конспирологии до более осмысленных".
"Это могло было быть связано с тем, что испытывалось какое-то лекарственное средство в отношении "дельты" в каком-то мировом регионе. И вирус, который оказался под давлением таких новых лекарственных препаратов, сильно мутировал", - добавил глава РАН.
Ранее ряд специалистов предположили, что "омикрон" мог появиться в организме пациента, страдающего иммунодефицитом, но при этом проходящего лечение от коронавируса.
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Распространение коронавирусаЮАРВОЗРоссийская академия наукЗдоровье - ОбществоАлександр Сергеев (РАН)Коронавирус в России
 
 
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